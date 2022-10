L’uomo dalle mille comparse | Sapete chi è il ragazzo in foto? Stenterete a crederci

C’è un attore silente che ha fatto in realtà, anche lui, la storia del cinema e della tv statunitense in tutti questi anni. Forse il suo nome non vi dirà niente di che, ma il suo volto l’avrete visto almeno una cinquantina di volte.

Il grande e il piccolo schermo non sono fatti solo di star mondiali del firmamento hollywoodiano, ma anche di piccole certezze che scandiscono inconsapevolmente pure la nostra vita. Tutti, infatti, sappiano benissimo chi siano Leonardo Di Caprio, Brad Pitt, Scarlett Johansson o Margot Robbie, eppure in pochi conoscono Jesse Wayne Heiman la comparsa per eccellenza davanti la macchina da presa.

Classe 1978, Jesse è un attore e comico americano, meglio conosciuto per il suo lavoro non accreditato – ovvero non compare nei titoli di coda di nessun film o serie tv a cui ha preso parte – come comparsa in una grande varietà di pellicole e spettacoli televisivi. Lo sappiamo, ancora così la sua identità resta abbastanza vaga. D’altronde, sono tantissime le comparse non accreditate, eppure se dovessimo parlare di una comparsa in particolare, tutti noi penseremmo proprio a Jesse.

Occhiali da vista, viso paffuto quasi da eterno bambino e capelli ricci scuri, hanno caratterizzato Jesse, infatti, come una comparsa buffa, capace di strappare un sorriso in qualsiasi circostanza. Ecco perché il nome di Heiman è diventata una granitica e piacevole certezza col tempo, soprattutto del genere comedy, in cui l’attore vanta la maggior parte delle sue collaborazioni. Ma dove abbiamo visto esattamente Jesse Heiman in tutti questi anni e perché il suo volto è diventato così tanto familiare?

Jesse Heiman: la vita e la fama di una comparsa

Dopo la laurea, Jesse Heiman ha iniziato a recitare come comparsa nel novembre 2000 ed è apparso in innumerevoli film, programmi televisivi, spot pubblicitari e video musicali. Il suo primo ruolo importante è stato per “American Pie 2“, anche è stato una comparsa con battute per la prima volta nel programma televisivo “Maybe It’s Me”.



L’attore americano, però, è conosciuto soprattutto per le sue apparizioni in alcune serie tv di successo in Italia come “NCIS”, “Curb Your Enthusiasm”, “Entourage” e “Ned – Scuola di sopravvivenza”. Ma non solo. Ha recitato anche come dipendente del BuyMore in “Chuck“, la serie spy comedy della NBC con protagonista Zachary Levi. Inoltre, ha anche recitato nel video di “I’m Just a Kid” dei Simple Plan e lo stesso Michael Bublé ha scelto Jesse Heiman nella scena di apertura del suo video “It’s a Beautiful Day”, in cui il cantante trova Heiman baciarsi con Jaime Pressly.

Nonostante la sua età però, Heiman che oggi ha 44 anni, ritrae ancora adolescenti e giovani adulti in tutti i suoi ruoli da comparsa. Ultimamente è apparso nello spot pubblicitario del Super Bowl XLVII di GoDaddy con Danica Patrick la top model Bar Refaeli che bacia Heiman. Proprio per questo, la società porno Assence Films avrebbe chiesto a Jesse Heiman di apparire in un film per adulti a sua scelta. Heiman, però, avrebbe risposto alla generosa offerta dicendo “Terrò duro per Playgirl”. Insomma, Heiman col tempo è diventata una garanzia di Hollywood e non solo.