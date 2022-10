Mai un anno così caldo dal 1800, ma quando arriva il freddo? | Le previsioni non sono buone

Gli esperti sono concordi, non esiste un anno più caldo del 2022 dal 1800 in poi e la situazione non sembra migliorare nemmeno ad ottobre avanzato. Ma quando arriverà il freddo?

Le temperature di questi giorni, come del resto quelle registrate nel mese di luglio, sono assolutamente anomale. Il caldo simile primaverile che interessa praticamente tutta Italia da nord a sud va a comporre un quadro impietoso che ci accompagna da mesi, precisamente dal 10 maggio, ed il cambio di rotta tarda ad arrivare. Se da un lato questo si rivela positivo dal punto di vista del caro bollette, dall’altro la situazione è assolutamente preoccupante e sono gli esperti a spiegare il motivo.

Mai dal 1800 ad oggi era stato registrato un anno caldo come il 2022 e la stagione soleggiata iniziata il 10 maggio, salvo brevi parentesi, non sembra volersi fermare lasciando spazio al fresco o al freddo autunnale. Il motivo legato all’anomalia termica di questi giorni va ricercato, spiegano gli esperti, nel campo di alta pressione che sussiste sull’Italia e che ha riportato condizioni stabili e temperature di gran lunga superiori alla media del periodo.

Scipione l’Africano non molla l’Italia: cosa succederà nelle prossime settimane

Il responsabile è ‘Scipione l’Africano’, l’anticiclone che non sembra intenzionato ad abbandonare il Belpaese e, stando a quanto anticipato dai meteorologi, anche le prossime settimane saranno infatti caratterizzate da temperature che normalmente si registrano sul finire della primavera o a inizio estate. Insomma una fase eccezionale di caldo che, tirate le somme, è da considerarsi senza precedenti dal momento che quasi certamente verrà infranto un nuovo record con valori mai registrati in 222 anni. E che ci accompagnerà ancora a lungo ritardando di molto l’accensione dei caloriferi.

Le previsioni dal 19 al 21 ottobre

Ma entriamo nei dettagli delle previsioni meteo per la seconda parte della settimana: al nord le temperature dovrebbero calare da venerdì in seguito all’arrivo delle piogge che sulle Alpi potrebbero trasformarsi in veri e propri temporali. Scarse le nevicate, solo oltre i 2500 metri ed in ogni caso lievi. Il bel tempo resterà invariato sul resto del Paese e i valori oltre la media dovrebbero addirittura protrarsi sino al 10 novembre. Di fatto, se sarà così, saranno sei mesi consecutivi di estate. Mercoledì il tempo sarà soleggiato ovunque con qualche locale nebbia mattutina al nord.

Situazione similare anche per giovedì, con possibili foschie in pianura e bel tempo dappertutto anche se nel corso della serata si registreranno i primi peggioramenti a nord-ovest. Pioverà al nord dalle Alpi fino in pianura mentre il bel tempo la farà da padrone al centro e al sud. L’anticiclone insisterà sull’Italia anche nei giorni successivi e pioverà localmente solo al nord e tra Toscana e Marche. Ma in linea di massima continuerà a fare caldissimo.