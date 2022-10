Netflix, scocca davvero l’ora X? | Il provvedimento previsto da mesi è in arrivo

Netflix sembra decisa a fare sul serio per contrastare gli illeciti: in arrivo il provvedimento previsto e preannunciato da mesi.

Il momento alla fine è giunto, Netflix mettera fine una volta per tutte alla condivisione degli account al di fuori del nucleo familiare. Che gli utenti approfittino della possibilità di creare fino a quattro account per condividere e suddividere il costo dell’abbonamento con gli amici e i famigliari non è certo un segreto. La piattaforma streaming è a conoscenza di questa pratica, in realtà non prevista dalle condizioni di contratto con gli utenti, ma fino ad ora non ha preso provvedimenti.

Nel corso degli ultimi mesi si è parlato spesso della volontà della compagnia americana di impedire la condivisione esterna al nucleo familiare e le ipotesi ventilate sono state diverse, compresa la possibilità che Netflix bloccasse gli account o che chiedesse un aumento a coloro che vogliono spartirsi il costo dell’abbonamento. La stessa azienda ha parlato a più riprese del fenomeno, sottolineando come proprio la condivisione illegale degli acconunt fosse un danno enorme per l’azienda e anticipando che in futuro sarebbero stati presi dei provvedimenti.

Netflix, il piano abbonamento con pubblicità come cavallo di troia per la lotta agli account condivisi

Nelle prossime settimane arriverà la possibilità di sottoscrivere un piano abbonamento a basso costo (5,49 euro) per coloro che accettano di vedere i contenuti di Netflix con le pubblicità tra una puntata e l’altra, e all’interno della stessa puntata della serie. Secondo quanto specificato dall’azienda in fase di presentazione del nuovo tier, ci saranno 90 secondi di pubblicità ogni ora di visione.

Nei piani aziendali questa nuova possibilità d’ingresso dovrebbe convincere nuovi utenti a sottoscrivere un abbonamento autonomo e proprio la presenza di questo abbonamento a basso costo dovrebbe servire a tamponare la diaspora di utenti quando diverranno effettive le nuove regole. Nelle scorse ore, infatti, la società americana ha confermato che a partire dal 2023 la lotta alla condivisione degli account diverrà effettiva e che nei Paesi in cui è stato introdotto l’abbonamento con pubblicità, questo dovrebbe portare ad un incremendo delle sottoscrizioni.

La lotta agli account condivisi diventa effettiva nel 2023

In occasione della presentazione agli azionisti dei dati finanziari dell’ultimo trimestre, Netflix ha annunciato che a partire dal 2023 non sarà più possibile condividere la password del proprio account. L’azienda è consapevole che questa mossa potrebbe generare un calo di sottoscrizioni, ma ha studiato due metodi per impedire che gli addii siano di massa e che con il tempo le sottoscrizioni possano addirittura aumentare.

A coloro che condividono l’account la piattaforma streaming concederà due possibilità. Agli utenti che non hanno un proprio account concederà di trasferire i suoi dati su un’account proprietario, così da consentirgli di non perdere cronologia, preferenze e mantenere l’esperienza di utilizzo che ha avuto fino a quel momento.

La seconda possibilità è rivolta ai proprietari degli account che condividono le password. Questi potranno continuare a dividere il costo dell’abbonamento con familiari e amici, ma la condivisione dovrà essere effettuata tramite la creazione di uno o più sotto account che il titolare di quello principale ha la possibilità di gestire sotto ogni aspetto, anche e soprattutto quello economico.

Nella riunione non si è parlato dell’aumento del costo dell’abbonamento per coloro che volessero mantenere la condivisione e pagare per amici e parenti. Un assenza di dettagli che fa pensare ad un aumento consistente. L’altro elemento che induce a pensare a questo è il fatto che l’azienda punti molto sull’abbonamento con pubblicità per accogliere il numero maggiore possibile di trasferimenti di account nei Paesi in cui questa possibilità è stata abilitata.