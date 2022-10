Stroncato sul palco: le agghiaccianti immagini della morte improvvisa del noto artista – VIDEO

Per il cantante non c’è stato nulla da fare: la morte l’ha raggiunto all’improvviso, mentre cantava sul palco al cospetto dei suoi fan

Non sempre le cose vanno come ce le si è immaginati e, soprattutto, gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo e sopraggiungono quando meno ce lo si aspetta. È il caso della vicenda accaduta un paio di giorni fa, che ha scosso tutto il mondo, non solo in quanto tragica di per sé, ma anche per la dinamica in cui si è svolta…

Protagonista dell’accaduto è purtroppo il cantante haitiano Michael Benjamin, conosciuto in arte come Mikaben. Il ragazzo, che avrebbe compiuto presto 42 anni, si stava esibendo in un concerto all’Accor Arena a Parigi, al cospetto di numerosi fan.

All’improvviso, però, l’uomo ha iniziato ad accasciarsi, destando la preoccupazione di tutti. Ha preso così ad indietreggiare finché non è caduto per terra: era chiaro a tutti che stesse accusando un malore. Il concerto è così stato interrotto e i soccorsi sono prontamente intervenuti sul posto…

La morte l’ha raggiunto all’improvviso: ecco il video dell’accaduto

Nonostante la prontezza degli interventi dei soccorsi, per il 41enne non c’è stato nulla da fare: “È morto dopo aver subìto un attacco sul palco e nonostante gli sforzi dei servizi di emergenza” hanno riferito gli organizzatori dell’evento nelle dichiarazioni riportate da Il Corriere della Sera…

Questa perdita ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti, non solo dei suoi fan: l’uomo era originario di Port-au-Prince ed era figlio del cantante Lionel Benjamin, noto a tutti sul posto come il “Babbo Natale haitiano” per la sua popolare canzone di Natale, Abdenwèlm.

Era davvero molto noto come cantante, compositore e produttore e, tra i suoi più grandi successi, ricordiamo il brano Ou Pati, che ha spopolato nei primi anni 2000 non solo nella sua nazione, ma anche in tutto il mondo.

In moltissimi si sono espressi per rendere omaggio all’artista. Primo tra tutti, il premier haitiano Ariel Henry che, con un tweet, l’ha definito un artista giovane e di grande talento.

In basso potete trovare il video di questo triste momento, ripreso da un testimone presente al concerto del cantante…