TikTok, è rivoluzione: fra poco lo potranno fare solo gli adulti…

TikTok sarà presto rivoluzionato, l’azienda ha infatti comunicato una delle funzioni più amate e utilizzate diventerà solo per adulti.

Sono ormai diversi anni che TikTok, social network cinese gestito dalla società ByteDance, si è imposto a livello globale come la piattaforma più seguita dalle nuove generazioni. Con il passare del tempo ed il crescere della popolarità, il social è stato abbracciato anche dalle persone più grandi, sia ragazzi che non hanno vissuto la fase embrionale della piattaforma da adolescenti, sia adulti che hanno cominciato ad apprezzarne le peculiarità.

La diffusione planetaria del social e l’allargamento del target di utenza ha messo al centro dell’attenzione le politiche di privacy e protezione dei minori attuate dalla compagnia. Ben presto si è capito che gli utenti più giovani erano a rischio di attenzioni indesiderate e contatti di malintenzionati, così la compagnia ha cominciato a schermare i profili dei minorenni, disabilitando la visione dei loro contenuti e delle loro pagine agli utenti più adulti. Una delle mosse più importanti è stata quella di impedire ai minori di 16 anni di fare le dirette Live, una misura che a partire dal prossimo 23 novembre sarà ulteriormente irrigidita.

TikTok, arriva la rivoluzione: le live saranno solo per i maggiorenni per consentire argomenti adulti

Durante le live gli argomenti trattati possono essere i più disparati e in questi mesi ByteDance ha lavorato per circoscrivere gli argomenti non adatti ai minori. In seguito all’analisi fatta in questo periodo di tempo, l’azienda ha deciso che, per proteggere i minori e consentire i contenuti adatti ai maggiorenni (argomenti particolari o forti), alcune live saranno a disposizione solamente degli utenti che hanno già compiuto 18 anni.

L’annuncio della società che gestisce TikTok fa capire che non vuole perdere la fetta di utenti adulta e dunque non vuole limitarne i contenuti, ma al contempo vuole proteggere i minori da argomenti che non sono adatti alla loro età: “Vogliamo che la nostra community sfrutti al meglio le opportunità che il live può offrire senza compromettere la sicurezza. Riteniamo che questi aggiornamenti possano proteggere ulteriormente gli utenti più giovani della nostra community. Abbiamo in programma di introdurre un nuovo modo per i creatori di scegliere se preferiscono raggiungere solo un pubblico adulto nelle loro dirette”.

La decisione viene comunicata a distanza di pochi mesi da quando TikTok aveva annunciato di voler introdurre un sistema per limitare i contenuti esclusivamente per adulti agli utenti che non avevano raggiunto la maggiore età. Le sperimentazioni fatte prevedevano la possibilità, da parte del content creator, di specificare se il contenuto che stava andando a fare era rivolto a tutti o solo ad utenti adulti. TikTok metterà a disposizione anche ulteriori parole da inserire nei filtri per permettere meglio di identificare il target di utenza del contenuto in questione.