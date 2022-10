WhatsApp, attenzione alle versioni finte: come riconoscerle per evitarle | Vi rubano tutto

Scoperta scioccante non è da sottovalutare: se non si segue l’avverimento dell’azienda potreste finire in grossi guai.

Il team di sicurezza di WhatsApp ha scoperto delle applicazioni fasulle che contengono un malware nascosto. Gli store della app fanno tutto il possibile per cercare di evitare che dei programmi fasulli entrino nello store.

Anche se la maggior parte delle app presenti sono probabilmente sicure, i furfanti riescono in qualche modo ad aggirare i controlli. Per evitare il fastidio di eludere i controlli di sicurezza, gli autori di malware ospitano i loro file infetti altrove. Se riescono ad attirare i proprietari dei dispositivi al di fuori della relativa sicurezza, hanno più possibilità di infettare un cellulare.

Il malware di WhatsApp

Non c’è un resoconto dettagliato di ciò che le versioni false di WhatsApp stavano facendo sui dispositivi. Secondo la nota app di messaggistica, questi programmi promettevano nuove funzionalità, ma erano specificamente progettati per rubare le informazioni personali contenute nei telefoni delle vittime.

Buone notizie almeno per i proprietari dei dispositivi Android. Infatti una Google Play Protect su Android è in grado ora di rilevare e disattivare le versioni precedentemente scaricate delle false app di WhatsApp, e lo store di Google Play non dovrebbe subire alcuna minaccia da queste app. A seconda della versione di Android in uso, le impostazioni e le opzioni disponibili variano probabilmente da modello a modello. Tuttavia, nelle impostazioni è solitamente presente un’opzione che chiede se si desidera scaricare o installare file da fonti sconosciute.

Le reti mobili e altre organizzazioni offrono spesso software scaricabili come parte dei loro contratti telefonici. Tuttavia, queste applicazioni possono essere scaricate al di fuori del Play Store. È qui che entra in gioco l’opzione “fonte sconosciuta”. Nella maggior parte dei casi, scaricare questi file al di fuori dello store non è necessario. Le app offerte direttamente dalle organizzazioni si trovano comunque sul Play Store, in un formato identico. Quindi è meglio scaricare le app solo dal Play Store, se possibile.

WhatsApp consiglia di scaricare l’app solo dagli store ufficiali. I link per Android e iPhone si trovano sulla pagina ufficiale di download. È risaputo che WhatsApp impone agli utenti dei divieti temporanei se trova prove di utilizzo di versioni non supportate sui propri dispositivi. Se state usando un’app non supportata, che è una versione alterata dell’originale, riceverete un divieto temporaneo anche per questo. Sembra che la cosa più sicura e semplice da fare sia evitare i download non ufficiali e seguire i consigli di WhatsApp.