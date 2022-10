Avete mai visto la figlia di Katia Smutniak e di Pietro Taricone? Ha 18 anni ed è bellissima

Si chiama Sophie ed è la figlia diciottenne di Taricone e Smutniak: le foto sul Red Carpet rendono del tutto giustizia alla sua bellezza

Sono passati ormai 12 anni dalla scomparsa di Pietro Taricone: l’uomo morì tragicamente durante una sessione di paracadutismo, di cui è sempre stato fortemente appassionato, nella zona del Ternano. Il frutto del suo amore con la meravigliosa Kasia Smutniak parla sempre più di lui...

Ebbene sì, la piccola Sophie Taricone ha ormai raggiunto i 18 anni, compiuti in data 4 settembre. La ragazza è sempre stata estremamente riservata, tant’è che non ci sono sue tracce sul web.

La sua ultima apparizione pubblica, però, ha stupito proprio tutti: la ragazza, infatti, oltre a diventare sempre più bella ogni giorno che passa, è anche sempre più somigliante al suo papà.

La testimonianza sono le foto scattate in occasione del Red Carpet di Roma, dove la giovane ha presenziato proprio con la sua mamma…

Ecco com’è diventata Sophie, figlia di Pietro Taricone e Kasia Smutniak

Scorrendo in basso troverete un’immagine pubblicata proprio dalla Smutniak dove si mostra estremamente complice con la sua adorata figlia. Sophie appare diversa dalle vecchie apparizioni sul tappeto rosso, decisamente più cresciuta e matura, soprattutto in fatto di look…

La ragazza continua a portare con sé i lineamenti del papà, che si riconoscono ad occhio nudo anche solo guardandola di sfuggita. Allo stesso tempo, però, risulta anche più adulta, femminile e, come è giusto che sia con l’aumentare dell’età, con un’identità più definita.

La parte del look che sicuramente salta più all’occhio è il make up: per l’occasione, la ragazza ha scelto un eyeliner arancio fluo, che allunga finemente il suo occhio, dando una sensazione di maggiore profondità al suo sguardo.

Non tutti però hanno apprezzato questa scelta: da una parte, c’è chi ha ammesso che questo trucco non le ha reso giustizia, dall’altra, invece, hanno molto gradito la sua voglia di rispettare i suoi gusti sempre e comunque.

Labbra naturali effetto balsamo, mascara volumizzante per dare valore alle sue ciglia affusolate e sottile piercing al naso: niente di più. Una mise sobria ma di personalità, che esprime in tutto e per tutto l’indole della giovane Sophie.

E a voi è piaciuto il suo look?