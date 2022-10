Come evitare di pagare il biglietto pieno? Il trucco geniale di una madre a Disneyland

Per l’amore dei propri figli si fa di tutto: ma quello che si è inventato questa mamma per portare la sua piccola a Disneyland è geniale

I figli sono la ragione di vita di un genitore e, pur di renderli felici, si farebbe davvero qualsiasi cosa. Certo è che, quando la richiesta va oltre i confini della legalità, la situazione si fa più complicata: una mamma particolarmente agguerrita, però, è riuscita ad accontentare sua figlia nonostante le difficoltà…

Cosa voleva effettivamente fare questa piccola di tanto assurdo? Niente di particolare, o meglio, niente che non voglia fare qualsiasi altro bambino. Il suo più grande desiderio era quello di trascorrere un’intera giornata nella magica Disneyland Paris.

Qual è il problema di fronte a questa richiesta, apparentemente semplice e banale? Ovviamente gli eccessivi costi dei biglietti all’ingresso. Per i minori di 12 anni, infatti, il prezzo del ticket per una sola giornata si aggira sui 97 euro.

Nonostante questo, la mamma è riuscita comunque ad accontentarla senza pagare il biglietto e vi spieghiamo come…

Come non pagare a Disneyland: l’assurdo e furbo trucco della mamma

Chiaramente l’escamotage trovato dalla mamma per la sua bambina non è propriamente legale, tuttavia, ha suscitato l’ilarità di chi ha assistito alla scena. Una ragazza l’ha addirittura filmata e postata su TikTok (vi mostriamo il video alla fine del pezzo). Ecco che cosa ha combinato…

Al momento di entrare a Disneyland, la mamma ha avuto una brillante idea: ha fatto salire sua figlia (in piena età scolastica) in un passeggino, creando dunque l’aspettativa che si trattasse di un neonato.

Arrivata al momento dei controlli, la donna, in compagnia di un’amica, è passata tranquillamente senza che nessuno della sicurezza si accorgesse di nulla: hanno, dunque, pagato i biglietti solo per loro.

Solo qualche metro più avanti, la bambina è uscita dal passeggino come se nulla fosse, mostrando fiera a tutti il suo costume da principessa, che aveva scelto proprio per l’occasione che aveva sempre desiderato.

Non proprio legale, certo, ma moltissimi si sono resi conto della scena e non hanno potuto fare a meno di trattenere le risate: “Abbiamo pagato i nostri biglietti e assistito alla cosa più divertente che avessimo mai visto e quindi abbiamo deciso di condividerla in modo che anche voi possiate ridere” è la testimonianza di una ragazza riportata da Today.

