Comprano casa per mezzo milione di euro | Ma non è un sogno: è un incubo

Un vero e proprio incubo, quello vissuto da una giovane coppia: la casa appena acquistata si è rivelata un disastro.

Una coppia che si è da poco trasferita in una casa nuova di zecca, acquistata per circa mezzo milione di euro. Poco dopo però i due si sono accorti di tutti i difetti presenti. Addirittura sarebbero centinaia, tra cui muri crollati, porte rotte e impianti elettrici difettosi.

I protagonisti di questa triste vicenda sono Nadia e Damian Jaworska, che hanno realizzato una lista con tutti i difetti della loro nuova abitazione e ammonterebbero a 250. L’elenco comprende schegge presenti nelle finestre, termosifoni sconnessi e ciò che considerano una cattiva progettazione.

Una casa da incubo

La signora Jaworska ha detto che, nonostante abbia ripetutamente chiamato il costruttore, i problemi non sono stati risolti dopo cinque mesi: “Ci siamo trasferiti in questa casa perché volevamo più spazio e la consideravamo la nostra ultima casa, dove trascorrere gli anni della vecchiaia. Quando abbiamo varcato la porta, sembrava che fossimo entrati in una vecchia casa da ristrutturare“.

“La mia prima reazione è stata quella di scoppiare a piangere. Ho pianto e sono rimasta molto turbata. Da allora ho passato molte notti insonni e la mia salute è peggiorata. È stata un’esperienza molto emotiva ed estenuante, soprattutto perché sto facendo la chemioterapia e tutto questo stress non mi aiuta. Non siamo riusciti a disfare completamente i bagagli e stiamo usando solo una delle quattro camere da letto al piano di sopra, perché ci sono ancora dei lavori da fare”.

“Abbiamo contato più di 250 problemi con la casa. Ovunque si guardasse c’era un problema, dai termosifoni sconnessi, ai muri sporgenti, all’impianto elettrico difettoso. L’elenco degli inconvenienti continuava ad allungarsi. Abbiamo dovuto abbandonare molte cose. Sono molto esausta e questo stress non aiuta affatto il mio cancro o la chemioterapia”. Uno dei problemi principali che la coppia dice di aver riscontrato è che uno dei muri esterni della proprietà era irregolare e doveva essere abbattuto e ricostruito.

Da quando si è trasferita, la coppia ha fatto intonacare nuovamente le pareti, ha sostituito i mobili del bagno e la porta d’ingresso e ha rifatto il giardino. La coppia dice di non poter usare la porta d’ingresso perché la serratura è difettosa ed è stata usata una guarnizione sbagliata intorno al telaio. Il signor Jaworska ha dichiarato: “Abbiamo pagato circa 30 mila euro in più per questa casa.

Abbiamo sostituito tutti gli armadietti della cucina, ma non sono stati installati correttamente e quindi sono tutti storti. I tappeti erano così polverosi quando ci siamo trasferiti che hanno provocato un attacco d’asma a Nadia per i primi due giorni di permanenza. La coppia ora teme che i problemi non saranno risolti in tempo per l’inverno e dice di essere imbarazzata a invitare ospiti nella loro nuova casa.