Ginecologo a processo: avrebbe violentato decine di pazienti | I racconti agghiaccianti

Effettuava finte diagnosi per creare preoccupazione nelle sue pazienti, ma era un modo per costringerle a subire atti sessuali. Almeno secondo quanto ipotizzato dalla Procura nei confronti di un ginecologo

Se le accuse mosse a suo carico venissero confermate si tratterebbe di un caso gravissimo. Sono infatti una ventina le donne che si sono costituite parte civile contro un ginecologo di 69 anni che, stando a quanto ipotizzato dalla procura, le avrebbe violentate o molestate sessualmente. Adottando una sorta di ‘procedura’ per portarle a fidarsi di lui. I retroscena sono agghiaccianti a riguardano colui che in tanti pensavano fosse uno stimato medico, G.M., ora rinviato a giudizio a gennaio 2023 con un’indagine a carico per accertare cosa avvenisse davvero tra le stanze del suo studio di Bari. I racconti sono a dir poco agghiaccianti.

Ginecologo avrebbe violentato 20 pazienti: gli agghiaccianti retroscena

Secondo quanto emerso infatti il ginecologo, scrive La Repubblica, effettuava finte diagnosi alle sue pazienti allo scopo di intimorirle e portarle a fidarsi di lui e delle sue procedure relative all’iter diagnostico. Si trattava in realtà di un pretesto per costringerle, a loro insaputa, a subire atti sessuali. E nell’ordinanza con la quale viene chiesta, per il medico 69enne, la detenzione in carcere, si legge che “le pratiche di guarigione prospettate potevano non essere percepite nell’immediato come molestie sessuali perché lui era un autorevole sanitario e le definiva di carattere terapeutico”. Insomma spacciando il tutto come parte di una terapia conseguente alla diagnosi di tumore, l’uomo violentava le sue pazienti. E sarebbe riuscito a farlo con almeno venti donne, tutte pronte a testimoniare e rivelare quanto loro accaduto affinchè venga fatta giustizia.

Un “modus operandi sistematico”

L’udienza preliminare è prevista per il 19 gennaio: davanti al giudice Alfredo Ferraro il ginecologo dovrà difendersi per i reati di violenza sessuale e lesioni aggravate. A firmare la richiesta di rinvio a giudizio sono stati il procuratore Roberto Rossi, dall’aggiunto Giuseppe Maralfa e dalle pm Grazie Errede e Larissa Catella a seguito delle indagini dei carabinieri della sezione di polizia giudiziaria da loro condotte. Il quadro emerso sembra essere molto chiaro: convinte di aver contratto il papilloma virus (infezione considerata il fattore di rischio più importante per l’insorgenza del tumore del collo dell’utero), le donne si sarebbero fidate del medico il quale avrebbe, “senza il loro preventivo consenso” avrebbe effettuato manovra quali “la penetrazione rettale, il palpeggiamento dei seni o le carezze nell’interno coscia”, assolutamente non necessarie. Le donne, si legge ancora, “sono state indotte in errore circa la necessità di quegli atti per finalità diagnostico-terapeutiche”.

La consulenza di un collega dell’indagato

Un collega del 69enne ha fornito la sua specifica consulenza spiegando quali sono le precise manovre o posizioni da utilizzare o adottare nel corso di una visita ginecologica. Il fatto che le testimonianze siano molteplici ha portato la Procura a ricostruire quello che è stato definito un “modus operanti sistematico”. I fatti risalgono in particolare al periodo 2019-2021 ma esiste anche un episodio del 2011 in merito al quale, dato il tempo trascorso, è stata richiesta l’archiviazione.