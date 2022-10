Manette censurate nelle foto dei giornali: perché? | Le origini di una legge controversa

Vedere una foto sul giornale di una persona arrestata è abbastanza comune, dato che purtroppo reati e crimini sono all’ordine del giorno.

Tuttavia, in molti avranno notato come molto spesso le manette ai polsi degli arrestati vengano censurate. Come mai questa scelta? Da cosa dipende? Il divieto risale al 1999, quando è stata introdotta in Italia una norma nel codice di procedura penale (all’articolo 114, ndr) che non consente la pubblicazione di fotografie dove sono presenti persone in manette o sottoposte ad altri mezzi di coercizione. Tuttavia, quando gli arrestati sono mafiosi, terroristi o criminali noti alle forze dell’ordine, questo divieto tende a non essere rispettato.

Ma le norme che mirano a tutelare gli arrestati affondano le loro radici ancora più indietro nel tempo. L’articolo 8 del Codice deontologico dei Giornalisti, approvato nel 1998, specifica chiaramente che le persone sottoposte a detenzione non devono essere fotografate, fatti salvi “rilevanti motivi di interesse pubblico”.

Ma per capire bene da dove scaturisce la censura delle manette bisogna risalire fino al 1992, precisamente alla legge numero 492, che al comma 4 dell’articolo 1 sottolinea che l’uso delle manette ai polsi “è obbligatorio quando lo richiedono la pericolosità del soggetto o il pericolo di fuga o circostanze di ambiente che rendono difficile la traduzione. In tutti gli altri casi l’uso delle manette ai polsi o di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica è vietato”.

Le normative post Tangentopoli e il caso Tortora

La stessa legge, nell’articolo 2 comma 4, riporta che “sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi”.

Come facilmente intuibile, si tratta di normative introdotte dopo la caldissima stagione di Tangentopoli, quando sono scattate molte manette per politici e conoscenti, spesso con relativa pubblicazione sui giornali del momento dell’arresto.

Tuttavia, già nel 1983 ci fu un’ondata di indignazione per la fotografia che ritraeva il presentatore Enzo Tortora ammanettato nel cortile di una caserma dei carabinieri a Roma. Tortora venne condannato in primo grado a dieci anni per associazione mafiosa dopo essere stato calunniato da alcuni pentiti: il volto noto della TV venne poi assolto in appello.

Come accennato, non è raro che le testate giornalistiche manchino di rispettare il divieto di mostrare le manette ai polsi degli arrestati. Di recente è intervenuto anche il Garante della Privacy, che ha ammonito le testate giornalistiche sulla pubblicazioni di immagini che offendono la dignità della persona, quando contengano dettagli non essenziali.

Qualche anno fa era intervenuto su questo tema anche il noto conduttore Gerry Scotti, che aveva espresso la sua opinione sulle manette censurate: “Quando vedo al telegiornale certi delinquentoni che vengono portati via e oscurano le manette mi chiedo ‘ma perché?’, fate vedere che gliele avete messe. Dobbiamo vergognarci?”.