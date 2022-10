Riconoscete questo bel bambino coi genitori? DIventerà uno dei più grandi del cinema mondiale

Lo riconoscete questo bambino tanto dolce e carino? Si tratta di un famosissimo attore, diventato così importante da non avere rivali.

Uno dei più grandi del cinema mondiale: eccolo da piccolo, lo riconoscete?

E’ uno dei più famosi e richiesti attori di Hollywood, nato a Los Angeles nel 1974, è cambiato tantissimo nel tempo, trasformandosi di fatto nella star che tutti quanti oggi conosciamo. Alcune foto che sono emerse del suo passato mostrano la sua trasformazione non solo fisica, ma anche caratteriale e artistica. La sua prima apparizione in uno show televisivo è avvenuta quando aveva appena 4 anni. Avete capito di chi stiamo parlando?

Da piccolo già era famoso, ma oggi è una star mondiale

Non è affatto semplice riconoscerlo, ma diversi indizi ci portano a capire che stiamo parlando proprio di lui. I suoi ruoli più celebri sono stati nei film di fama mondiale come Gangs of New York, The Departed, Shutter Island, ma soprattutto la grande opera colossale che l’ha reso noto al grande pubblico: Titanic. Ora sicuramente ci siete molto più vicini. Stiamo parlando proprio di lui: Leonardo Di Caprio. Solo qualche anno fa ha vinto l’Oscar, dopo diverse polemiche, con il fil The Revenant.

La sua prima apparizione in tv da bambino nello show Romper Room, si rivolgeva a bambini dai 3 ai 5 anni. Un gruppo di piccini veniva seguito da ex maestre d’asilo che li intrattenevano con giochi e filastrocche. Qui Leonardo piccino partecipò insieme a tanti bimbi. Nel 1985 fece parte della serie tv Genitori in blu jeans composta da 7 stagioni. Lo show ospitò altri giovanissimi attori poi divenuti famosi come Brad Pitt, Hilary Swank, Heather Graham.

Sempre pronto a interpretare i più svariati ruoli, Leonardo Di Capri interpreto nel 1971 un ruolo durante l’adolescenza al fianco di Robert De Niro. Quest’ultimo fu colpito dalla sua spontaneità sul set e dal fatto che non fosse per nulla imbarazzato nel partecipare a progetti che richiedevano la presenza delle star. Il suo primo ruolo cinematografico lo intente in Crittes 3 dove era uno dei protagonisti. A soli 19 anni, con il film Buon compleanno Mr. Grape, insieme a Jhonny Depp, ottenne la prima nomination ai Golden Globe e agli Oscar. Iniiziò a recitare con grandi attori come Russell Crowe, Meryl Streep e Diane Keaton, fino alla svolta di Titanic di James Cameron.

Oggi tutti lo conosciamo per la grande star del cinema che è, ma non solo. Leonardo Di Caprio è anche ambientalista e supporta diverse organizzazioni mondiali. Ha partecipato e prodotto diversi documentari sul tema e organizzato raccolte fondi.