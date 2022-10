Schede telefoniche, che passione | Controlla la tua collezione: potrebbe valere una fortuna!

E’ il momento di aprire quel vecchio cassetto che custodisce gelosamente le tue vecchie e impolverate schede telefoniche. Alcune in particolare, infatti, potrebbero valere una vera fortuna.

Teniamoci tutti forte e iniziamo il nostro incredibile viaggio nei ricordi. A qualcuno potrebbe pure scendere una lacrimuccia realizzando quanto tempo sia effettivamente passato. Quasi trent’anni, in realtà, non sono nemmeno tantissimi se ci pensiamo bene, eppure sembra tutto un altro mondo, politici a parte ovviamente.

Ma in questo caso, il nostro caro Tancredi ne “Il Gattopardo” spiega bene che “Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi”. Si tratta di un concetto antico e proprio in virtù di questo strettamente attuale, a differenza delle schede telefoniche.

I più giovani, infatti, nemmeno si ricordano che una volta, quando lo smartphone non era un’estensione della propria persona, esistevano in Italia e non solo – l’iconica cabina rossa britannica in questo senso ha fatto la storia – le cabine telefoniche per poter chiamare. Prima esisteva un mondo senza telefono, likes, followers e post dal dubbio gusto sulla resilienza. Insomma davvero un’altra epoca.

Se non ricordi, però, nemmeno come sia fatta una cabina telefonica, ultimamente è apparsa in televisione in una delle primissime puntate de “Il Commissario Montalbano” del 1999. Quando due operatori ecologici ne “La forma dell’acqua” trovano un cadavere nella macchina e avvisano un caro amico telefonando nella cabina lì vicina. In quel caso, i due attori hanno usato le monetine, ma fino alla fine degli anni Novanta, andavano molto di moda le schede telefoniche, tant’è che in molti le collezionavano pure, diventando un max trend.

Se anche tu fai parte del nutrito gruppo di persone che per tutti gli anni ’90 ha collezionato le schede telefoniche, oggi potrebbe essere il tuo giorno fortunato. Alcune in particolare, infatti, vale davvero tantissimi soldi. Non ci resta che scoprire quale contiene questa immensa fortuna.

Lo scrigno segreto delle schede telefoniche

Una volta esaurito il credito, molti decidevano di dedicarsi alla collezione delle schede telefoniche proprio perché erano bellissime e ben fatte. Molte, infatti, erano decorate con calciatori, film e monumenti importanti italiani come la Torre di Pisa. Insomma, avevano assunto lo stesso valore delle figurine.

Proprio per questo e per la fortuna delle carte prepagate, alcune schede telefoniche col tempo divennero dei veri e propri cimeli per i collezionisti, disposti anche a spendere abbastanza soldi, pur di tenere quel pezzo unico di storia nelle loro mani. Così alcune tessere negli anni divennero sempre più costose. Ma quali sono quelle che valgono di più?

Se mantenute in perfette condizioni, con tanto di valore facciale originale, potresti anche chiedere ben 10 mila euro per una singola scheda telefonica precursoria, ovvero il primo modello di carta prepagata in circolazione tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 dalla Sida. E ancora, se possiedi le schede di alcune aziende importanti, come Alitalia, Intel e Lufthansa, potresti chiedere la stessa cifra. Stiamo parlando, infatti, di quelle più amate dai collezionisti.

Ma non finisce qui. Anche le schede Labirinto o quelle con scorci di opere d’arte sopra, valgono oggi sul mercato ben 5000 euro.