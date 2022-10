Siamo i più desiderati d’Europa | Quando le prelibatezze non sono solo culinarie…

Italiani e italiane, è arrivato il nostro momento! Teniamo alto lo stendardo della “sexytudine” in giro per tutta l’Europa, siamo noi, infatti, i più desiderati in assoluto.

Anche se la nostra economia va a rotoli, la nostra nazionale di calcio maschile non parteciperà agli imminenti mondiali in Qatar e la classe politica avrebbe bisogno di qualche ripetizione di grammatica, abbiamo almeno il fascino dalla nostra. Che comunque resta un traguardo importante. Nell’antica Grecia, infatti, esisteva il concetto della kalokagathìa, ovvero l’ideale di perfezione fisica e morale dell’uomo.

Un uomo bello, infatti, era anche un uomo probo, saggio e retto che aveva dalla sua una sorta di ancestrale predestinazione naturale. Insomma, ciò che è bello è anche buono. Ecco perché gli eroi omerici come Achille, Ettore e Ulisse sono ricordati e sono stati tramandati fino ai nostri giorni con quella gloria che si addice a chi ha fatto della bellezza a 360 gradi la propria forza, virtù e punto debole insieme.

Ora non volendo scomodare ulteriormente il mito e cercando di mantenere la discussione su un piano più raggiungibile e meno leggendario, è innegabile che noi italiani siamo portatori sani di charme e savoir-faire. Quando si tratta, infatti, di mostrare il meglio di noi, nella speranza di ammaliare più persone possibili, di certo non ci tiriamo mai indietro.

Che sia una dote congenita o innata? Molto probabilmente sì, eppure si tratta di una delle caratteristiche che ci contraddistingue maggiormente rispetto alle altre nazioni. Proprio per questo, teniamo alto lo stendardo della “sexytudine” in giro per tutta l’Europa e no, non ce lo diciamo da soli, ma sono proprio gli altri paesi ad averci premiato in tal senso.

Charme italiano su suolo europeo: quando il fascino è una questione di statistica

La pagina Instagram “Lover of geography” realizza delle infografiche curiose e carine in base ad alcuni sondaggi atti a spiegare, di volta in volta, alcuni aspetti più folkloristici, sociali, economici e culturali davvero originali e anche poco conosciuti. Che noi siamo il popolo più attraente non è di certo una novità o un mistero, eppure una conferma ogni tanto non guasta.

Nello specifico, nell’infografica si legge come: “Questo post mostra quale paese secondo gli europei abbia all’incirca i cittadini più attraenti in assoluto. L’infografica si basa su sondaggi che hanno coinvolto 1000 persone per paese“. Come era abbastanza scontato, lo scontro è tutto latino, in una sorta di derby tra Italia e Spagna, i paesi più calienti nell’immaginario collettivo, confermando così una sorta di leggenda popolare.

Nello specifico, a premiarci sono stati principalmente tutti i paesi della zona baltica, Estonia, Lettonia e Litunia, ma anche Danimarca, Svezia, Finlandia e Norvegia e ancora Croazia, Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Romania e tantissimi altri paesi dell’est Europa. Nella zona più occidentale, invece, eccezion fatta per il Belgio che trova gli italiani i più attraenti di tutti, viene premiata la Spagna.

Grande outsider in questo senso la stessa Italia che invece trova estremamente affascinante il popolo svedese. Insomma, il Bel Paese si riconferma casa di alcune tra le migliori “prelibatezze”, non solo culinarie.