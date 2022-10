Solitario freecell

Uno dei giochi di carte più conosciuto e apprezzato al mondo è il freecell. Si tratta di un solitario che presenta alcune varianti rispetto alle partite tradizionali. Può essere giocato a casa propria con un mazzo di carte francesi oppure lo si può apprezzare come solitario online. I vantaggi di poter giocare a carte tramite cellulare o computer riguardano la versatilità, la praticità e l’immediatezza del servizio offerto. È possibile ingannare le lunghe ore di attesa o i momenti morti della giornata attraverso una semplice applicazione o un collegamento Internet. Il freecell è adatto a grandi e piccoli, in quanto le regole di gioco non sono difficili e le partite potrebbero essere vinte da chiunque. Non è necessario possedere alcuna competenza specifica o scolastica, per poter apprezzare al meglio il freecell: per tale motivo, questo solitario non impone alcun limite di età al divertimento.

Caratteristiche del freecell e alcune regole

Il freecell ha fatto la sua comparsa sul mondo del web nel 1978, quando il brevetto è stato depositato da Paul Alfille. Sin da quella data, questo solitario è divenuto un gioco appassionante e rilassante per diverse generazioni. Oggigiorno, il freecell è fra i giochi online più ricercati. Le regole non sono complesse: è necessario un mazzo di carte francesi da 52 pezzi. Ci sono 4 semi, ovvero picche, fiori, cuori e quadri, suddivisi in colore rosso e nero. Iniziando una partita si potranno osservare 8 colonne: la metà possiede 7 carte, mentre la restante deve essere occupata da 6 carte. Partendo da questo punto, il giocatore deve liberare tutte le colonne. Lo scopo è quello di riposizionare tutti i semi in ordine crescente, dalla carta col valore più basso, vale a dire l’asso, sino alla K, ovvero quella col valore più alto. L’ostacolo da superare è quello di liberare le carte con un valore inferiore, che possono trovarsi anche nella parte alta della colonna. Qualora ci verificasse un simile impedimento, il giocatore dovrebbe disporre in modo logico di 4 riquadri vuoti messi a disposizione dal sito. Intervallando l’uso dei riquadri allo spostamento delle colonne, è possibile liberare tutte le carte e ricreare i mazzi. Gli spostamenti comprendono carte dello stesso colore: non è possibile muovere colonne che presentano elementi rossi e neri.

Come vincere il solitario online freecell

I solitari possono essere vinti seguendo una logica oppure basandosi sull’osservazione di ogni singola partita. Ci sono diverse strategie per far fruttare alcune delle scelte attuate, ma il buon esito del gioco dipende molto dalla posizione delle carte e dagli spostamenti già effettuati. Valutando una partita completamente nuova, ovvero appena iniziata e senza alcuna mossa eseguita, si possono seguire dei trucchi per vincere velocemente. Il primo suggerimento riguarda gli assi: trattandosi della carta col valore minore, è necessario concentrarsi su questo elemento. Liberando tempestivamente l’asso, risulterà più semplice ricostruire i mazzi. Le colonne vuote devono essere usate sapientemente per posizionare la fila di carte che si ritiene più utile liberare. Analogamente, anche i riquadri devono essere sfruttati in modo intelligente, facendo si che le carte coperte possano essere tutte palesate. È opportuno ricordare che l’utilizzo di entrambe le tipologie di spazio non è sempre vantaggioso: talvolta lo spostamento può ingannare il giocatore, che sentendosi sicuro della propria scelta opta per l’occupazione un riquadro prezioso, finendo col perdere la partita.