Un Posto al Sole è in lutto, la drammatica notizia che sconvolge i fan | Cosa accadrà alla soap?

Non sono ore facili per i fan di Un Posto al Sole, che devono fare i conti con un grave lutto. Scompare un attore considerato uno dei creatori dell’amata soap opera

Era considerato uno dei creatori di quella che è una delle soap opera più amate dagli italiani ed è morto improvvisamente, gettando nello sconforto e nella disperazione milioni di fan. Un Posto al Sole deve fare i conti con un grave lutto, è infatti scomparso colui che insieme ad Adam Bowen e a Gino Ventriglia, e con la collaborazione di Michele Satta, ha costruito la soap dalle fondamenta, adattando il format australiano Neighbours al mercato italiano e rendendolo un appuntamento atteso da tutti. Una scommessa che lui insieme agli altri colleghi ha accettato, vincendola e creando una soap di sicuro successo.

Lutto a Un Posto al Sole, morto l’ideatore della soap italiana

La sua morte ha lasciato tutti esterrefatti: le cause del decesso non sono al momento note ma è emerso un dettaglio che lascia pensare che fosse consapevole del fatto che fosse arrivato ai suoi ultimi giorni di vita. Questo perchè di recente aveva scritto una lettera di addio, probabilmente legata ad una malattia che lo aveva colpito ma che al momento non è nota. La persona scomparsa è l’amato sceneggiatore Wayne Mark Doyle, deceduto il 20 ottobre 2022. Ad annunciarlo, con messaggi di cordoglio postati sui social, è stata proprio la produzione della soap nella mattinata di giovedì: “26 anni fa hai dato vita a Un posto al sole… oggi ci lasci ancora una volta parole preziose… Grazie di tutto Wayne”.

La storia di Un Posto al Sole

Tutto è iniziato 26 anni fa quando insieme a Satta, Ventriglia e Bowen, Wayne Mark Doyle ha dato vita a Un Posto al Sole: erano i primi anni 90 e la casa di produzione era la Grundy Production, oggi invece è chiamata Freemantle. La location scelta per girare la soap fu Napoli e da allora è stato un successo dopo l’altro, con oltre 6000 puntate realizzate e sempre ottimi risultati in termini di share.

Il messaggio di addio dello sceneggiatore

Come anticipato in precedenza, recentemente l’autore scomparso aveva pubblicato una lettera che lasciava intendere che ci fossero dei possibili problemi di salute.

Una missiva di addio nella quale ha scritto: “Ridere spesso e tanto. Conquistare il rispetto di persone intelligenti e l’affetto dei figli. Guadagnare l’apprezzamento di critici onesti e sopportare il tradimento di falsi amici”. “Lasciare il mondo un po’ meglio sia con un figlio sano, un piccolo giardino o una condizione sociale riscattata. Sapere che anche una sola persona ha respirato meglio perché hai vissuto, questo è avere avuto successo. Ciao amici miei, è stata una splendida giostra”.

Alla luce della sua mortie molti fan sono andati a rileggere, con commozione, le sue triste parole di ‘commiato’. Si tratta del secondo lutto in pochi mesi per Un Posto al Sole: di recente è infatti venuta a mancare anche Carmen Scivittaro, Teresa. Ed ora in tanti si chiedono cosa succederà alla soap: proseguirà con nuovi episodi, essendo sempre molto apprezzata e seguita.