Black Friday: i prodotti Apple più gettonati nel 2022

Il Black Friday 2022 è ormai sempre più vicino: manca appena un mese al giorno dedicato agli sconti pre natalizi e già in parecchi si stanno preparando al grande evento. Se infatti fino ad alcuni anni fa il Black Friday era una tradizione prettamente americana, oggi si è ormai diffuso in tutta Italia e sono moltissimi i negozi che propongono offerte imperdibili l’ultimo venerdì di novembre. In particolare, sono gli articoli tecnologici a riscuotere sempre un grande successo: in occasione del Black Friday Apple è il brand che più di tutti viene preso d’assalto e la cosa non stupisce affatto.

Vediamo allora insieme quali sono i prodotti della mela che quest’anno andranno per la maggiore e che conviene dunque acquistare al volo, perché rischiano di andare letteralmente a ruba.

# iPhone

Non ci sono dubbi: l’iPhone rimane ancora oggi il prodotto più desiderato di Apple e si prevede un vero e proprio boom di vendite in occasione del Black Friday. Negozi come MediaWorld propongono tutti gli anni delle promozioni davvero molto interessanti su tutti gli articoli Apple e gli iPhone sono al centro dell’attenzione dei consumatori. D’altronde, questo è ancora oggi lo smartphone più desiderato in assoluto: tutti sognano di possederne uno ma il suo prezzo è veramente inaccessibile per molti. Magari con il Black Friday non si riesce a trovare l’occasione della vita sull’ultimissimo modello di iPhone, ma sul penultimo uscito sicuramente sì dunque vale la pena informarsi ed approfittarne.

# AirPods

Altrettanto popolari sono gli Apple AirPods, ossia gli auricolari wireless di ultima generazione della mela, che vantano un design da urlo e prestazioni imbattibili. Sicuramente anche questi si possono trovare nei negozi specializzati come MediaWorld in occasione del Black Friday, a prezzi scontati e dunque alquanto vantaggiosi. Al giorno d’oggi, chiunque possegga un dispositivo Apple deve avere anche gli AirPods e possono rivelarsi un ottimo regalo per Natale, quindi vale la pena approfittarne!

# Apple Watch

Che dire poi degli smartwatch della mela? L’Apple Watch, disponibile ormai in moltissimi modelli e varianti, è un vero e proprio must have per tutti coloro che amano questo brand: irrinunciabile per via delle sue funzionalità di ultima generazione. Anche questo rientra tra gli articoli di Apple che saranno maggiormente presi d’assalto in occasione del Black Friday e la cosa non stupisce affatto: poterlo acquistare ad un prezzo ribassato è sicuramente un’opportunità da non lasciarsi sfuggire!

# iPad

In quanto al mondo dei tablet, non possiamo dimenticare l’Apple iPad che di certo si potrà acquistare ad un prezzo scontato in occasione del Black Friday e che in molti non si lasceranno scappare.

# iMac

Un acquisto sicuramente impegnativo è poi l’iMac: il computer di Apple che vanta prestazioni da urlo e che in molti desiderano. Anche in questo caso, il prezzo è piuttosto alto se lo si acquista non scontato, ma con il Black Friday si può trovare a cifre decisamente più allettanti. Non a caso, sembra che in molti stiano aspettando il 25 novembre 2022 per acquistare l’iMac!