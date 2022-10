Da modella di OnlyFans ad omicida: qualche giorno prima era andata dalla polizia

Una storia triste ma vera quella accaduta ad una giovane modella, che nel giro di poco tempo si è ritrovata dietro le sbarre.

Una modella della celebre piattaforma di Onlyfans, è stata accusata di aver accoltellato a morte il suo fidanzato durante una lite. Ma due giorni prima si era recata dalla polizia, implorando di aiutarla.

La protagonista di questa triste vicenda è Courtney Clenney, di 26 anni, che poco tempo fa è stata accusata di omicidio di secondo grado per la morte del suo fidanzato Christian Obumseli. Questo sarebbe avvenuto a seguito di una lite violenta.

La modella di OnlyFans nei guai

Il team legale della modella ha sostenuto che la social media influencer, che su Instagram conta la bellezza di 2 milioni di follower, aveva un’attività fiorente come quella su OnlyFans. I legali inoltre hanno affermato che la ventiseienne avrebbe ucciso il fidanzato solo per legittima difesa. Nel filmato registrato da un agente di polizia della città di Miami, si sente Clenney dire: “Mi stava perseguitando“. Voglio un ordine restrittivo contro Christian Obumseli”.

Il filmato ha anche ripreso una guardia di sicurezza del complesso residenziale in cui la donna viveva, che ha raccontato ai poliziotti che Obumseli, di 27 anni, ha spinto Clenney. “Siamo scesi nell’atrio e il suo ragazzo si è lanciato verso di lei”, ha detto la guardia nel filmato. Uno degli avvocati della modella ha dichiarato che nel filmato si capisce che l’uomo era l’aggressore e la donna una semplice vittima. Courtney è stata arrestata mentre era in riabilitazione alle Hawaii, quattro mesi dopo il sanguinoso incidente avvenuto nella lussuosa casa della coppia.

I due litigavano spesso, a volte in modo così violento che gli amministratori del palazzo stavano pensando di sfrattarli. Anche l’altro avvocato ha dichiarato di avere foto che provano che la sua cliente è stata ferita, quando le è stato chiesto se avesse subito abusi fisici prima dell’accoltellamento. “Stava lottando per la sua vita”, ha detto il suo avvocato. “Si è difesa e purtroppo lui è deceduto, ma lei si è difesa con ogni grammo di energia che le era rimasta”. In precedenza aveva detto che la ragazza era stata costretta a pugnalarlo dopo che lui l’aveva afferrata per la gola.

I due si frequentavano da meno di due anni e si erano momentaneamente lasciati al momento dell’omicidio. In una conferenza stampa i procuratori hanno affermato che la donna aveva precedenti di violenza domestica contro il fidanzato, compreso un episodio in cui un video la riprende mentre lo aggredisce in un ascensore del loro palazzo. Quando ha chiamato la polizia per denunciare l’accoltellamento, Obumseli “può essere sentito in sottofondo dire ripetutamente che stava morendo e che non sentiva più il braccio”.