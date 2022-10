Elisabetta Canalis, anche il suo matrimonio al capolinea? Ecco come stanno le cose

L’indiscrezione si fa sempre più insistente: storia naufragata tra Elisabetta Canalis e Brian Perri? Ecco cosa è successo alla coppia

Nonostante siano passati ormai tanti anni dall’approdo in televisione di Elisabetta Canalis come velina, la showgirl rimane sempre e comunque una vera icona, oltre che un indiscusso sex symbol. Il suo fascino ha attirato addirittura George Clooney, con cui ha trascorso diversi anni della sua vita. Attualmente è sposata con il chirurgo Brian Perri ma attorno al loro rapporto si è creato un alone di mistero…

La coppia si è conosciuta per un caso fortuito: correva l’anno 2012 ed entrambi erano stati invitati ad una festa di Halloween. Tra i due è subito scoccata la scintilla, tant’è che si sono subito fidanzati e, nel 2014, felicemente sposati.

Il frutto del loro amore è stata una meravigliosa bambina, la piccola Skyler Eva, di 7 anni. Per amore del chirurgo e per mantenere unita la sua famiglia, Elisabetta si è trasferita a Los Angeles ed è lì che tuttora vive da diverso tempo.

Pare che però adesso le cose non stiano andando per il verso giusto: ecco le indiscrezioni riportate dal settimanale Oggi…

Elisabetta Canalis, ecco cosa è trapelato sulla sua storia con Brian Perri

Ebbene sì: dopo Ilary Blasi e Totti, Shakira e Piquè e tantissime altre coppie storiche, anche Elisabetta e Brian potrebbero star attraversando un momento di profonda crisi. A dare il campanello d’allarme, alcune evidenze social e non solo. Vi spieghiamo nel dettaglio scorrendo in basso…

Già lo scorso anno si era presagita una crisi per questa coppia ma per fortuna il pericolo sembrò sventato. Attualmente, però, la domanda si ripete. A far nascere il dubbio, l’assenza di fotografie sulle rispettive pagine social.

Sul profilo della showgirl, infatti, l’ultimo scatto risale ad agosto e sempre in compagnia della piccola Skyler Eva. Nel caso del medico, invece, l’ultimo post insieme appare addirittura nel 2021.

Ma ci sarebbe molto di più: sul magazine, infatti, sono riportati alcuni rumors che non farebbero ben sperare: “C’è chi dice che il suo uomo sia il suo migliore amico ma che lei si sente un po’ sola”.

Un’ipotesi sarebbe anche legata alla mancanza della showgirl della sua terra natale: “C’è chi dice che la vita americana comincia a starle stretta” affermano. Pare, dunque, che ad Elisabetta possa mancare l’Italia: come biasimarla!