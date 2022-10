Harry Potter, l’incredibile regalo ai fan per celebrare il 25° anniversario | Sapete quanto valgono?

In occasione del venticinquennale dall’uscita del primo libro della saga di Harry Potter, verranno lanciate speciali monete da collezione

Per celebrare i 25 anni dall’uscita del primo libro di una delle saghe più amate, sia su carta che al cinema, è stato concretizzato un progetto che farà la gioia di milioni di fan nel mondo. Si tratta di una vera e propria mini serie da collezione lanciata da Royal Mint per celebrare un anniversario importante legato alla pubblicazione di JK Rowling relativa alla storia del maghetto (Harry Potter e la Pietra Filosofale).

Il regalo per i 25 anni dall’uscita di Harry Potter: la novità

E ci si aspetta una forte domanda da parte degli appassionati della serie, pronti ad accaparrarsi un vero e proprio oggetto da collezionare e che nel tempo acquisirà certamente valore e diverrà molto ambito anche tra i collezionisti del mondo della numismatica. Si tratta di due monete, che avranno una doppia particolarità: se da un lato andranno a celebrare il mago Potter, sull’altra faccia avranno impressi i volti di Sua Maestà, la compianta Regina Elisabetta e del neo Re Carlo III. Le prime due monete saranno quelle con il volto della sovrana mentre successivamente verranno rilasciate quelle con Carlo. Royal Mint ha detto che si aspetta una forte domanda per le monete ed in particolare per le prime che verranno distribuite.

I prezzi ed il valore delle monete da collezione

Ma non è tutto perchè la collezione si arricchirà di altre monete con nuovi volti. La prima moneta raffigura lo stesso Harry Potter ed è disponibile per l’acquisto dal sito web della Royal Mint. I prezzi vanno da 11 sterline per un brillante 50 pence non in circolazione a £ 5.215 per una moneta d’oro Harry Potter da £ 200. Una versione a colori di Harry Potter 50p è disponibile per 20 sterline. Ovviamente riuscire ad accaparrarsene una significherà avere tra le mani un oggetto il cui valore, nel tempo, andrà certamente aumentando. Anche se i fan di Harry Potter che lo acquisteranno difficilmente lo faranno con l’intenzione di rivenderlo in futuro. Nel frattempo sono già in moltissime le persone che si sono dette pronte ad acquistare, man mano che verranno distribuite, l’intera collezione.

Le prossime monete

Ci saranno anche altre monete inclusa una con Hogwarts Express e il Professor Albus Silente. I fan di Harry Potter potranno anche acquistare una moneta con la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Nicola Howell, chief commercial officer della Royal Mint, ha dichiarato: “In qualità di produttore ufficiale di monete del Regno Unito, siamo lieti di realizzare un’affascinante collezione di monete per celebrare il 25° anniversario di Harry Potter e la pietra filosofale. “La prima moneta della collezione, che celebra Harry Potter, sarà disponibile per l’acquisto da parte di collezionisti e fan da oggi”.