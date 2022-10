Ricordate Biberon? | Che fine hanno fatto i protagonisti del Bagaglino in Rai?

I veri cultori del mondo Rai ricorderanno sicuramente il format Biberon: sapete però come stanno i protagonisti oggi? Ecco cosa sapere

Ci sono certi programmi televisivi che sono una vera e propria istituzione: hanno, infatti, fatto così tanto successo negli anni che rimangono sempre estremamente attuali. Tra questi, c’è anche Biberon, che ha intrattenuto e divertito migliaia di telespettatori. Ve lo ricordate? E che fine hanno fatto i suoi protagonisti?

Biberon è fondamentalmente un format televisivo Rai di genere commedia e satira. Il suo successo era già scritto, in quanto venne ideato dalla iconica compagnia del Bagaglino per il primo canale.

Per ben per tre stagioni, venne mandato in onda il mercoledì e si optò per la seconda fascia serale. Col passare del tempo, per l’esattezza dal secondo anno in poi, si trasferì al martedì in prima serata.

I conduttori del format erano Pippo Franco, Oreste Lionello e Leo Gullotta. Parteciparono poi al format anche Gabriella Ferri, Pamela Prati, Martufello, Maria Luisa Piselli, Manlio Dovì, Rita Capobianco, Maria Pia Monicelli, Nadia Montemagno, Gabriella Labate e Pierluigi Zerbinati….

Biberon è storia: ecco che fine hanno fatto i protagonisti del programma

Ma che fine hanno fatto i personaggi del Bagaglino? A parte Pamela Prati, attualmente impegnata al Grande Fratello Vip e Pippo Franco, che è una vera e propria istituzione nel mondo dello spettacolo, vi sveliamo di più sul resto della compagnia oggi…

Iconico è stato il personaggio di Martufello, che tutti hanno amato ed applaudito nel periodo d’oro della compagnia. Ma che fine ha fatto oggi? Nonostante il tempo passato, il comico continua a macinare successi… Tutt’oggi, infatti, continua a lavorare con le tournée teatrali e a portare in scena il personaggio che gli ha donato la fama.

Che fine ha fatto invece Leo Gullotta? Anche lui continua a lavorare in ambito teatrale ed è costantemente impegnato in tournee nazionali: tra alcune sue rappresentazioni, Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare, Spirito allegro di Noël Coward, regia di Fabio Grossi, Pensaci Giacomino di Luigi Pirandello…

Gabriella Ferri e Oreste Lionello sono venuti a mancare rispettivamente nel 2004 e 2009, mentre Manilo Donvì ha continuato a coltivare il suo amore per il tetro, portando i suoi spettacoli in giro per l’Italia. Partecipò anche a Tale e Quale Show nel 2016.

Infine, Gabriella Labate ha sposato il noto cantante Raf e, dopo essersi dedicata alla scrittura per un lungo periodo, è tornata al suo grande amore ed ed è diventata la direttrice artistica e di una scuola di danza.