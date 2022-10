“Sarai sempre un angelo”: il dolore colpisce anche Francesco Totti

Anche l’ex capitano della Roma, Francesco Totti, è rimasto straziato dalla terribile notizia dell’incidente stradale sulla Colombo che ha coinvolto il 18enne Francesco Valdiserri.

Forse perché a Roma proprio la Colombo è diventata col tempo una strada maledetta, forse perché i residenti negli anni hanno lamentato una condotta da Far West, con macchine che sfrecciano a tutta velocità o forse perché ancora a morire è stato solo un ragazzo di 18 anni con tutta la vita davanti, fatto sta che ieri l’incidente mortale che ha coinvolto Francesco Valdiserri ha sconvolto tutti.

Nella notte tra mercoledì e giovedì, al rientro dal cinema, Francesco stava camminando con un suo amico quando un’auto, una Suzuki Swift, ha sbandato finendo addosso al 18enne. L’urto è stato così violento, che Francesco ha sbattuto violentemente la testa contro il muro. Per lui non c’è stato nulla da fare, mentre il suo amico è rimasto fortunatamente illeso.

Stando alle prime ricostruzioni, la donna al volante di 24 anni avrebbe avuto al momento dell’impatto un tasso alcolico tre volte superiore a quello consentito per legge, motivo per cui avrebbe perso il controllo del mezzo. La morte di Francesco, però, in queste ora sta facendo così tanto eco anche perché il giovane era figlio di due importanti giornalisti del ‘Corriere della Sera. Stiamo parlando di Luca Valdiserri e Paola Di Caro; è stata lei su Twitter ad annunciare la morte del figlio.

“Il mio 18enne meraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva a cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla”, ha scritto la giornalista nel toccante post.

Francesco Totti e la lettera a Paola Di Caro e Luca Valdiserri

Dopo il Tweet di Paola Di Caro, molti hanno voluto porgere la propria vicinanza alla famiglia tra colleghi giornalisti e politici, come Renato Brunetta, Matteo Salvini, Enrico Letta e Giorgia Meloni che è stata ieri una tra le prime a manifestare tutto il suo sostegno alla giornalista del Corsera.

Cammineremo con te, perché tu non sia sola mentre attraversi l’inferno. — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) October 20, 2022

Ma c’è stato chi ha fatto anche di più, scosso profondamente dalla morte di Francesco Valdisseri perché lo conosceva molto bene. Stiamo parlando di Francesco Totti che, in un messaggio inviato al Corriere della Sera, ha espresso. straziato anche lui, tutto il suo dolore per una perdita incolmabile come è la morte di un figlio.

“Quando arriva una notizia della perdita di un figlio in questo modo non sai da dove iniziare”, scrive l’ex capitano della Roma. “Luca e Paola hanno percorso con me la mia crescita da ragazzo a uomo a padre. Da giovane calciatore a professionista la strada è stata lunga. E quando chiamano il figlio Francesco… Oggi cosa puoi dire? Sento solo di stringerli a me con tanto affetto, un dolore cosi grande non si può immaginare. Paola, Luca, Daria e famiglia vi sono vicino con il cuore. Francesco, sarai per me sempre un angelo”.