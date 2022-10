Una semplice clip ma un costo pazzesco: sapete quanto costa questo accessorio Prada?

Una clip che costa quanto un gubbino, dopo averla comprata forse non ci sarà nulla da mettere dentro.

L’ultima trovata di Prada crea scompiglio.

Un oggetto che potrebbe sembrare inutile, una clip che serve per raccogliere soldi. Ma sapete quanto cosa? Insomma per l’utilità che ha ci sembra davvero esosa. E’ comunemente un oggetto assai strano e anche se siamo abituati a vederne di diversi, ci fa un po’ impressione. E l’ultima trovata proviene da un brand di lusso molto noto: Prada.

Una clip che ha un costo davvero esoso: la conoscete?

Si chiama “Prada Paper” ed è comunemente una graffetta. Serve per raccogliere soldi, ma è il prezzo a cui è venduta che fa inorridire tutti, soprattutto in tempi di crisi economica. La graffetta infatti, firmata dal noto marchio di moda italiano, è composta in argento e non appena è stata messa in vendita ha scatenato la bufera.

Subito poco dopo esser stata messa online sullo store di Barneys, è successo qualcosa di alquanto strano. La pagina della graffetta è scomparsa e infatti dopo la reazione negativa del web qualcosa è andato storto. Ma a quanto era stata messa in vendita per generare una reazione simile?

La Prada Paperclip è stata messa in vendita a 185 dollari ovvero circa 162 euro. La funzione di questa graffetta, come si può leggere nella descrizione del prodotto è quella di “ferma soldi”. “Ma dopo aver comprato una graffetta a quel prezzo non avrò più banconote da tenere insieme” scherza un utente su Twitter. E non ha mica torto, spendere quella cifra per una graffetta è davvero ridicolo. Insomma ne esistono di porta soldi dal valore elevato. Fatti in oro, con preziosi, con materiali di qualità. Ma pagare tutti questi soldi per acquistare una graffetta ci sembra davvero al limite dell’assurdo.

Come ricorda il The Guardian la “Prada Paperclip” non è di certo l’unico oggetto inutile che usato quotidianamente viene messo in vendita a un prezzo esoso, e diventa anche di tendenza. A farlo chiaramente sono sempre i brand di lusso. Basto pensare alla nuova borsa lanciata da Balenciaga, simile alla shopper di Ikea, in vendita per 1700 euro. Va bene pensare a qualcosa di particolare e creare oggetti che siano diversi anche se usati tutti i giorni, vanno bene i beni di lusso per un uso quotidiano. Ma 160 euro per una graffetta? Ci sembra davvero un’esagerazione, senza senso!