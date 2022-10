Bonus patente: in arrivo fino a 2500 | Come funziona? Chi può richiederlo?

Si basa su un indennizzo del valore di 2.500 euro il nuovo bonus patente autotrasporto previsto dal Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto del 2021.

Il Decreto, appena pubblicato in Gazzetta ufficiale, conferma quindi l’arrivo di questo nuovo bonus, che fa riferimento al periodo che va dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2026. Ma in cosa consiste esattamente questo bonus patente? Si tratta di un incentivo per la formazione di nuovi conducenti nel settore dell’autotrasporto.

Sostanzialmente viene erogato questo beneficio per consentire agli interessati di coprire almeno in parte le spese necessarie per conseguire i titoli e le abilitazioni professionali che servono per poter guidare i mezzi pesanti adibiti al trasporto di persone e merci.

Per l’anno 2022 sono 3,7 i milioni di euro stanziati dal governo per cercare di aumentare la platea di autotrasportatori in Italia. Un fondo che è inoltre destinato a salire e che arriverà a 5,4 milioni di euro già nel 2023: una quota che verrà mantenuta tale fino al 2026.

Il bonus patente: come funziona e chi può ottenerlo

Il contributo, come chiaramente spiegato nel Decreto, sarà pari all’80% della spesa sostenuta, anche se l’importo non potrà superare i 2.500 euro. Ma il beneficio è destinato a tutti?

In realtà no, dato che si tratta di un incentivo pensato per i cittadini di età compresa tra i 18 e i 35 anni, proprio con l’obiettivo di aiutarli a conseguire i titoli e le abilitazioni professionali per diventare autotrasportatori a tutti gli effetti.

Per richiedere il bonus patente bisogna accedere alla piattaforma Buono patenti ed è possibile farlo anche attraverso il sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Gli utenti interessati dovranno registrarsi sulla piattaforma e compilare il modulo di istanza. Si procederà poi alla verifica dell’identità del richiedente tramite nome, cognome e codice fiscale attraverso le credenziali SPID, CIE o CNS.

Se tutto va per il verso giusto e non emergono criticità, il Ministero attribuisce il bonus nell’area riservata ad ogni beneficiario. Va tuttavia sottolineato che gli utenti hanno sessanta giorni di tempo dall’emissione per attivare il buono: passato questo periodo si arriva all’annullamento.

Tuttavia, anche in caso di annullamento il beneficiario può richiedere l’emissione di un nuovo voucher, sempre secondo le procedure e nei limiti delle risorse disponibili all’atto della nuova richiesta di emissione.

Il buono può essere usato presso le autoscuole accreditate

Il bonus patente può essere utilizzato presso le autoscuole accreditate che mettono a disposizione una riduzione delle spese di formazione che è pari al valore dello stesso buono.

Tramite il bonus patente, come spiega il Decreto, si può ricevere sostegno per le spese di formazione per il conseguimento, anche cumulativo, di una delle patenti del codice della strada e/o della carta di qualificazione del conducente (CQC) di cui al Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e di cui all’art. 116, comma 11, del codice della strada.