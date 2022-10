Enzo Miccio, che trasformazione! | Il wedding planner è semplicemente irriconoscubile: che fisico!

Enzo Miccio è cambiato radicalmente. Dal fisico asciutto che aveva adesso ne può vantare uno da palestrato.

Lo avevate riconosciuto?

Una trasformazione incredibile e senza precedenti per il famoso wedding planare che oggi può sfoggiare un fisico davvero invidiabile. L’abbiamo conosciuto su Real Time per la trasmissione “Ma come ti vesti”, ma oggi verrebbe da chiedergli: “Ma come sei diventato”? Insomma una vera e propria metamorfosi, da bruco a farfalla.

Enzo Miccio: come è diventato oggi

E’ il protagonista del suo stesso programma? Il makeover adesso è proprio sulla sua pelle, quella di Enzo Miccio, che lascia tutti a bocca aperta sfoggiando addominali d’acciaio. Le persone che hanno notato questa metamorfosi non hanno potuto fare a meno di pensare a come abbia fatto, a quale tipo di allenamento e duro lavoro si sia sottoposto per arrivare a questo. Vediamolo insieme.

Sui social l’esperto di matrimoni e look perfetti si mostra in maniera inedita. Ad apportare il cambiamento radicale del suo corpo sono state due varianti: palestra e alimentazione sana. Enzo Miccio si è infatti concesso un selfie allo specchio di tutto rispetto: torso nudo e addominali in bella vista, pronto a far vedere al mondo intero di che pasta è fatto veramente.

Il prima e il dopo del wedding planare è davvero impressionante. Già dagli scatti dell’estate, in cui era ancora magro ed esile, a quelli di oggi in cui si mostra la top della sua forma fisica con muscoli d’acciaio, Enzo ha lasciato tutti a bocca aperta: davvero senza parole. Tanto è che è stato soprannominato “Enzo Gym”. In palestra infatti in molti gli hanno affibbiato questo soprannome. Evidentemente iniziando a vedere i risultati, l’uomo ha deciso di recarsi in palestra con sempre maggiore costanza e passione. La fatica insomma è tanta, ma i risultati si vedono eccome.

Seguitissimo sui social, il wedding planner dei vip, ha così tanti di quei follower che è diventato il più famoso d’Italia e infatti ha organizzato matrimoni celebri come quello di Federica Pellegrini, Elettra Lamborghini, Emma Batta e Eva Grimaldi e altri tanti volti noti dello spettacolo. Nella sua vita privata invece è davvero molto riservato. Quello che sappiamo è che è legato a Laurent Miralles, un ragazzo parigino. “È una storia importante, ma complicata perché non viviamo nella stessa città. Ci vuole tanta forza e coraggio. Poi con il Covid non ci siamo visti per mesi”, ha detto il wedding planner a “Verissimo”.