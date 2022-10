La storia di Katie, la più giovane a ricevere un trapianto di faccia | Le incredibili immagini

Uno dei medici che la ebbe in cura non esitò a dire che la faccia di Katie riportava la peggior ferita che avesse mai visto in tanti anni di professione.

Non è certo un caso se per eseguire il trapianto facciale servirono ben 31 ore di intervento. Tuttavia, proprio grazie a quell’operazione straordinaria, oggi Katie è tornata a vivere una vita normale, circondata dal calore della sua famiglia.

La storia della ragazza, raccontata anche dalla testata Fanpage, comincia il 25 marzo 2014, quando Katie Stubblefield aveva 18 anni. La giovane, in seguito ad una serie di delusioni e sofferenze, decise che era ormai arrivato il momento di farla finita.

Katie era infatti stata tradita dal suo fidanzato dell’epoca, ma non è quello l’unico motivo che l’ha spinta al gesto estremo. La giovane era stata anche operata per alcuni problemi gastrointestinali, ma nonostante l’intervento Katie continuava a soffrire. E poi la madre, che aveva appena perso il lavoro.

Le tante operazioni e poi il trapianto: Katie è tornata a vivere

Troppo per una ragazza di soli 18 anni. Katie si sparò un colpo di pistola nel bagno di casa: il proiettile, partito dal basso, ha solo sfiorato il cervello ed è poi uscito dalle orbite, strappandole via tutto il viso.

Una ferita devastante, che interessò naso, bocca, mascella e nervi. I soccorritori giunti sul posto si resero subito conto dell’enorme gravità della situazione ma anche del fatto che il polso di Katie batteva ancora.

Subito trasportata all’ospedale di Oxford, la ragazza è stata trasferita e successivamente sottoposta a diverse operazioni. Un chirurgo dell’ospedale di Memphis propose ai genitori di Katie il trapianto facciale, sottolineando come un intervento di questo tipo avrebbe potuto risolvere le pesanti menomazioni riportate in seguito al tentativo di suicidio.

Prima del trapianto, eseguito dalla Cleveland Clinic, i medici hanno sostituito alcune parti del viso con strutture realizzate tramite la stampa 3D, in modo da consentire a Katie di tornare a masticare, deglutire e respirare.

Nel 2017 è arrivato il donatore compatibile, una 31enne deceduta per overdose. L’intervento, eseguito da 11 chirurghi e durato 31 ore, ha permesso a Katie di ottenere nuovamente il cuoio capelluto, la fronte, le palpebre, il naso, le guance superiori, i denti, i nervi facciali, i muscoli, parte della mascella e altri tessuti.

Katie è la più giovane ad aver ottenuto un trapianto facciale negli USA

L’intervento è andato nel migliore dei modi e Katie è diventata la più giovane destinataria di un trapianto facciale negli USA. La ragazza, che oggi ha 26 anni, ha imparato il Braille perché ha ancora difficoltà a vedere; anche per esprimersi Katie fa fatica, ma la riabilitazione le sta permettendo di tornare a vivere passo dopo passo.

Tra gli obiettivi della sua nuova vita c’è anche quello di provare a salvare gli adolescenti che hanno pensieri suicidi.