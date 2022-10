Lascia la moglie per la figlia: da una famiglia distrutta una nuova famiglia | “Sono disgustata”

Una notizia che ha dell’incredibile e che in poco tempo ha fatto il giro del web. Ma cosa è accaduto esattamente?

In un post pubblicato su Reddit, una donna di nome Tiffany ha rivelato che il marito l’ha lasciata per la figlia, creando una famiglia.

Quando ha incontrato il suo ex marito Mark, aveva una figlia di 3 anni e non era stata molto fortunata in amore. Così, quando Tiffany ha incontrato un uomo che voleva stare con lei, aiutarla a crescere sua figlia e costruire una famiglia, si è sentita al settimo cielo. “La mia vita sembrava perfetta. Nel 2010 ho avuto un figlio da mio marito. La mia vita era completa. Avevo due figli. Un marito fantastico. Una casa. Una macchina. Un bel lavoro. La vita era fantastica”, ha scritto su Reddit. Ma poi è arrivato lo shock.

Ha preferito la figlia

Sette anni dopo, la vita perfetta di Tiffany è crollata. Non molto tempo dopo il diciottesimo compleanno della figlia, Mark ha dichiarato di aver chiuso con Tiffany e di avere una relazione con la figlia di lei.

“Non potevo crederci. Non riuscivo ad elaborarlo. Mi sentivo distrutta, arrabbiata, disgustata, arrabbiata”. Ha detto inoltre che l’ex marito non le ha dato “vibrazioni inquietanti”, ma il fatto che si sia messo con la figlia a 18 anni le fa credere che ci sia stato qualcosa mentre lei era ancora minorenne. Tuttavia, nulla di ciò che Tiffany ha detto ai due ha impedito che si lasciassero e si mettessero insieme. Ha anche detto che la figlia non sembrava capire il motivo della sua rabbia.

“Non capisce che sia sbagliato o disgustoso. Non le importa di me. Anche lui non vede il problema. Ma mia figlia? Non riesco propri a digerire la cosa”, ha detto. La nuova coppia rimase incinta un anno dopo, quando Tiffany li tagliò fuori dalla sua vita. “Ho fatto in modo che il mio ex marito smettesse di venire qui completamente, e il mio ex è d’accordo nel non vedere nostro figlio ora che ha la sua nuova’ famiglia, ha spiegato. Tiffany ha anche detto che il figlio che condivide con Mark a volte ha difficoltà a capire perché suo padre e sua sorella se ne sono andati, e lei non gli ha detto la verità.

“Forse dovrei, ma ha solo 10 anni. Gli ho detto che sua sorella è andata all’università e che suo padre è dovuto andare via per un po’”. Sono passati quattro anni da quando ha scoperto, grazie a un familiare, che sua figlia era all’epoca incinta di un secondo figlio. “Ora ha due figli dal mio ex marito. L’uomo che l’ha cresciuta come se fosse sua figlia”, ha detto prima di aggiungere che i figli di sua figlia sono suoi nipoti e anche fratellastri di suo figlio. “Non ho ancora superato la cosa. Non so come superarlo. Voglio solo andare avanti”. Le persone sulla celebre piattaforma non hanno esitato a condividere che Tiffany non ha nessuna colpa. Alcuni credono che l’ex marito abbia adescato la figlia.