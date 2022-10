Meghan nella bufera, spunta la scena hard | Tutti contro la Duchessa

Non è raro che Meghan Markle decida di parlare di alcuni momenti difficili del suo passato, specialmente durante il suo podcast Archetypes.

La Duchessa di Sussex, nell’ultimo episodio del suo podcast, ha ricordato il periodo in cui faceva ‘la ragazza con la valigetta’ nel game show statunitense Deal or no Deal, che sarebbe il corrispettivo del nostro Affari Tuoi. Meghan ha spiegato di aver lasciato il programma nel 2006 perché si sentiva trattata da “stupida”, come “un oggetto” ed era fortemente imbarazzata per questo. Nell’episodio, intitolato Breaking Down ‘The Bimbo’, era presente come ospite anche Paris Hilton.

“Era circondato da donne intelligenti, erano su quel palco con me, ma non era quello il motivo per cui eravamo lì – ha detto Meghan nel podcast – Sapevo che valevo molto di più“. Meghan ha poi detto che si sentiva trattata da ‘bimbo’, che nel gergo statunitense significa attraente, sessualizzata, ingenua e poco intelligente.

Tuttavia, proprio subito dopo aver rivelato questi suoi disagi, Meghan Markle è finita di nuovo al centro di un mare di polemiche. Come riporta anche il Daily Star, sul web è tornato a circolare un video che vede come protagonista la moglie di Harry.

La scena di sesso orale che inchioda Meghan Markle

Fin qui tutto normale, dato che prima di conoscere il principe la Markle recitava come attrice nella serie Suits. Tuttavia, il video in questione vede Meghan lanciarsi in una scena a luci rosse.

Si tratta di una breve apparizione in Beverly Hills, 90210, la popolarissima serie che ha appassionato milioni di giovani. Nel filmato in questione, il personaggio Ethan, interpretato da Dustin Milligan, appare a dir poco sorpreso quando la sua ragazza Annie, interpretata da Shenae Grimes, lo vede seduto nella sua macchina.

La sua espressione viene presto spiegata: subito dopo, infatti, si vede spuntare la testa di Wendy, interpretata da Meghan, che emerge dalle parti basse dell’attore. Si trattava chiaramente di una scena di sesso orale.

Inevitabilmente il video ha scatenato grosse polemiche nei confronti di Meghan, con la stampa statunitense che l’accusa di essere un’ipocrita.

L’affondo di Whoopi Goldberg: “E’ la tv, bellezza”

La moglie di Harry ha infatti rivelato di aver lasciato Deal or no Deal perchè stanca di essere trattata come un oggetto sessuale, ma solo due anni dopo accettava di recitare nel ruolo di Wendy e di simulare un rapporto orale al giovane Ethan. Una clip di cui la Markle non aveva mai parlato e di cui nulla si sapeva, almeno fino ad ora.

Anche un’ex ‘ragazza con la valigetta’ di Deal or No Deal si è scagliata contro Meghan Markle, sostenendo che nello show nessuna era stata trattata come oggetto sessuale. Pesante anche la frecciatina di Whoopi Goldberg: “È la tv, bellezza. Non lo sapevi?”.