Netflx lancia le pubblicità? L’ideale geniale di un abbonato per risolvere il problema – VIDEO

Netflix è la piattaforma in streaming più utilizzata in assoluto, ma cosa ne pensano gli abbonati dei cambiamenti in corso?

Sono tantissimi gli abbonati a Netflix che breve avranno a che fare con una modifica radicale: ma uno ha avuto un’idea geniale.

Il 3 novembre cambierà tutto su Netflix e gli abbonati che fino ad ora hanno pagato un abbonamento di un certo prezzo per avere contenuti esclusivi e senza interruzioni, ora si ritroveranno d avere a che fare la pubblicità. Ovviamente questa ipotesi non è valida per ogni tipo di piano, ci sono infatti i piano base, ovvero quelli più economici, che saranno con interruzioni, per poi passare agli altri, più cari, ma senza pubblicità.

Netflix con pubblicità per il piano base: l’intuizione di un abbonato

Un piano “base” adatto a tutte le tasche, dal costo basso ma per avere show interrotti dalle pubblicità. Su questa novità non tutti sono d’accorso e in molti stanno pensando di disdire per protesta, o di trovare un modo per non pagare troppo pur usufruendo degli stessi servizi. Già da tempo infatti è stato annunciato l’introduzione di un piano con costo mensile di 5,50 euro. Attualmente l’abbonamento base è più caro e garantisce l’accesso a tutti i servizi Netflix.

Film, serie tv, documentari, spettacoli, insomma tutto ciò che la piattaforma ha offerto fino ad ora, sarà continuato ad essere offerto ma con un abbonamento che prevede annunci pubblicitari. Spot dalla durata breve, dai 15 ai 30 secondi per massimo 4-5 minuti ogni ora. Per avere Netflix a un costo basso era la unica decisione da prendere, dichiara la società. Ma qualcuno ha già pensato a come porre rimedio.

Gli abbonati non sono per niente contenti di questa novità. Considerando che solo in Italia ci sono poco meno di 5 milioni di abbonati a Netflix e di questi una buona parte condivide password e credenziali di accesso, possiamo comprendere come il numero di spettatori sia in realtà decisamente superiore a quello degli effettivi abbonati. L’idea di Netflix potrebbe essere dunque vincente per chi non può pagare tanto, ma vuole contenuti suoi.

Di fronte a questa situazione, come riporta Reddit in un video diventato virale, un utente ha trovato un’idea geniale, ovviamente ironica, per bypassare gli spot di Netflix. Ha ideato una sorta di tendina, tipica del teatro, da far passare davanti allo schermo ogni volta che Netflix manda in onda la pubblicità. E nel frattempo poter fare altre cose come guardare il telefono. Insomma una provocazione ironica che indica il sentimento negativo degli abbonati contro la decisione.