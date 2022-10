Transgender in epoca egiziana? Una scoperta clamorosa

Anche ai tempi degli egizi esistevano i transgender: una scoperta che ha lasciato a bocca aperta gli studiosi.

Una scoperta che ha dell’incredibile quella fatta dagli archeologi alcuni giorni fa. Una scoperta che è in grado di farci capire ancora di più le antiche civiltà. Stavolta parliamo dell’Antico Egitto, la civiltà sviluppatasi lungo il fiume Nilo per un’estensione totale di circa 1000 km.

Un’epoca caratterizzata da faraoni e da opere d’arte, alcune delle quali tutt’ora perfettamente conservate. A quanto pare ci sarebbero anche divers statuette rinvenute poco tempo fa, con abiti maschili che accompagnano il defunto alla tomba.

La statuette transgender

Le statuette, secondo gli studiosi dell’epoca egizia, rappresentano il perfetto punto di partenza per indagare la natura della rappresentazione artistica nell’antico Egitto e la natura degli ushebti. Il nome si riferisce appunto alle piccole statue che costituivano elemento integrante ed indispensabile del corredo funebre.

Facevano parte della pratica magica e servivano da sostituti ai defunti. Solitamente per la loro costruzione venivano usati materiali preziosi come il lapislazzuli e altre pietre. In alternativa poteva essere impiegato anche il legno. Quest’ultimo rappresentava però l’opzione più economica. Si procedeva dunque realizzando una pasta di vetro in color turchese o blu che veniva messa in stampi.

Ma perché venivano utilizzati materiali diversi? La risposta potrebbe non sorprendervi. Infatti, la differenza dei materiali impiegati differiva in base alla classe sociale a cui apparteneva il defunto, dalle sue ricchezze e, poiché spesso gli ushabti erano offerti anche da terzi, dalla tipologia del rapporto che li legava al defunto. Infatti, sotto ai piedi di alcune statuette dei faraoni sono state trovate incise delle dediche da parte di funzionari che donavano l’ushabti al faraone defunto. Ciò veniva fatto per offrire i propri servizi nell’aldilà, o per assicurarsi un posto in paradiso.

Queste statuette saranno al centro della conferenza dal titolo “Statuette funerarie ‘transgender’: un problema epistemologico” che verrà presentata da Federico Poole, curatore del Dipartimento Collezioni e Ricerche Egizie e direttore della rivista del Museo Egizio. L’incontro apre il ciclo di Conferenze 2022-2023 del Museo Egizio, una ventina di appuntamenti con accademici, curatori del Museo e studiosi internazionali, che si svolgeranno tra ottobre 2022 e maggio 2023.

Alla base dell’iniziativa c’è l’idea di mantenere viva la collaborazione e il dialogo tra il Museo Egizio e la comunità scientifica internazionale. Gli incontri di quest’anno si propongono di divulgare al grande pubblico ricerche e studi condotti non solo in ambito accademico, ma anche dai curatori del Museo Egizio. Il ciclo porterà al museo torinese egittologi ed esperti di fama internazionale provenienti dalle più prestigiose università del mondo. Ci sarà anche un appuntamento con il direttore del Museo, Christian Greco, che ci porterà alla scoperta della Tomba di Tutankhamon, di cui ricorre il 4 novembre il primo centenario della scoperta.