Attenzione a quanto dormite | Le statistiche parlano chiaro: rischiate di morire prima

Dormire è uno dei momenti più desiderato e bello della giornata, ma sapete che può essere davvero pericoloso? Ecco perché.

Dormire, mangiare, sono tutte cose che fanno parte della vita di tutti, ma anche qui ci sono regole da seguire per non rischiare la vita.

Dormire non sempre è così semplice come può sembrare. C’è chi dorme troppo, e chi troppo poco. Insomma ognuno ha i suoi problemi sotto le coperte, problemi che a volte possono essere davvero drammatici come nel caso degli insonni cronici oppure in quello di chi dorme davvero tanto. Ogni cosa deve avere le sue quantità.

Dormire troppo o troppo poco? Lo studio conferma cosa fare

Uno studio pubblicato su Plos One rivela che chi ha più di 50 anni e dorme poco, ovvero meno di 5 ore per notte, corre dei rischi. C’è la possibilità di ammalarsi di più, una probabilità che va addirittura dal 30 al 45 % in più. Il rischio è quello di contrarre maggiormente patologie croniche. Questa differenza è stata messa in evidenza rispetto ai coetanei che invece dormono anche sette ore a notte.

I ricercatori dell’Université Paris Cité, dell’Inserm e dell’University College London e dell’università di Helsinki hanno raccolto i dati di uno studio inglese iniziato nel 1985 e hanno confermato quella che era l’ipotesi. Analizzando circa 8mila uomini e donne dai 50 ai 50, hanno visto che chi dormiva di meno, ovvero 5 ore a notte, aveva un rischio di multimorbilità più alto del 30% rispetto a chi di ore ne dormiva 7.

Ma il risultato non era solo questo. Secondo i dati raccolti infatti a 50 anni, chi dormiva meno aveva anche il rischio di morire prima, un rischio più alto del 25% rispetto a chi dormiva almeno 7 ore a notte. “Il nostro lavoro, basato sui dati relativi a oltre 7.000 uomini e donne seguiti per 25 anni, indica che una durata breve del sonno dalla mezza età alla terza età si associa al rischio di malattie croniche e alla successiva multimorbilità“, ha detto infatti Sabià.

Inoltre secondo i dati raccolti della World Association of Sleep Medicine (Wasm) che dal 2008 organizza la Giornata Mondiale del Sonno, chi dorme a singhiozzo ovvero con continui risvegli, anche solo una notte, ha un calo dell’attenzione, della memora e delle abilità di apprendimento il giorno successivo. Quasi la metà delle persone che hanno questo problema, commettono errori a lavoro. Il sonno, di qualità, insomma è la prerogativa per vivere bene!