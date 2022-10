Chi paga la Nato? Le spese dei vari Paesi per la difesa | Netto aumento dal 2014 ad oggi

La guerra in Ucraina continua senza sosta e le recenti tensioni tra Russia e Occidente stanno portando ad una pericolosa escalation.

Il ministro degli esteri russo, Serghei Lavrov, è stato fin troppo chiaro: “Il flusso di armi della Nato verso l’Ucraina e gli aiuti militari a Kiev avvicinano la Nato alla pericolosa linea dello scontro militare diretto con Mosca”, ha detto il rappresentante del governo russo.

Dal canto loro, i Paesi dell’alleanza atlantica rispediscono al mittente le minacce di Mosca e proseguono nel loro sostegno a Kiev e alla Nato. D’altronde, i recenti dati emersi in un grafico diventato virale su Reddit hanno messo in evidenza come negli ultimi anni i Paesi europei abbiano scelto di aumentare concretamente la spesa per la difesa.

L’unico Paese in controtendenza è la Turchia di Erdogan, che ha diminuito la sua spesa per la difesa dal 2014 ad oggi. Le altre nazioni europee, compresa la nostra Italia, hanno fatto l’esatto contrario, a dimostrazione di come la difesa e il sostegno alla NATO siano una priorità per la stragrande maggioranza dei paesi del Vecchio Continente.

Difesa, tutti i Paesi aumentano la spesa (tranne la Turchia)

Il Regno Unito, stando alla tabella pubblicata su Reddit, spende 73 miliardi di dollari per la propria difesa, con un incremento dell’11% rispetto al 2014. Ma l’aumento più marcato è quello della Germania, che ha incrementato la propria spesa del 40% dal 2014 ad oggi, portandola a 65 miliardi di dollari.

La Francia spende 59 miliardi di dollari per la difesa, con un aumento del 13% rispetto al 2014. Al quarto posto per spesa complessiva c’è proprio l’Italia, che ha aumentato del 22% la sua spesa per la difesa dal 2014 ad oggi, portandola a 30 miliardi di dollari complessivi.

Stanziamenti imponenti anche per Spagna, Olanda e Polonia, mentre la Turchia, come detto, ha ridotto le spese per la difesa del 4% negli ultimi anni, almeno stando al grafico.

La tabella ha suscitato un forte dibattito sulla piattaforma social, con molti utenti che invitano a prendere con le pinze questi dati e soprattutto non farli passare esclusivamente come “contributo NATO”.

I dati NATO: molti Paesi sotto il 2% del PIL per la difesa

Una fonte più accreditata è ovviamente quella fornita dalla stessa NATO nel corso del vertice che si è tenuto a Madrid. L’organismo guidato da Jens Stoltenberg ha fatto notare come diversi Paesi dell’alleanza atlantica non garantiscano il 2% del proprio PIL alla difesa.

Nel grafico si vede chiaramente come sopra la soglia relativa alle spese militari ci siano solo Grecia, Stati Uniti, Polonia, Lituania, Estonia, Regno Unito, Lettonia e Croazia: la nostra Italia garantisce poco più dell’1,5%.

Di certo il report NATO del 31 marzo 2022 sulle spese per la difesa nel 2021 ha confermato il trend in aumento della spesa per la difesa nei Paesi NATO. Capofila gli Stati Uniti, che arrivano a coprire circa il 70% delle spese complessive NATO.