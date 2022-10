Cicatrici sul volto e carcasse a riva: chi sta attaccando il grande squalo bianco?

E se anche lo squalo più forte e pericoloso del mondo si trovasse faccia a faccia con un avversario ancora più potente? Le cicatrici non lasciano dubbi, ma con chi si è scontrato il predatore delle acque?

Può capitare anche ai più potenti di vacillare e cadere, un po’ come è successo a Thomas Shelby in “Peaky Blinders”, ma non raccontiamo ulteriormente per non incappare in qualche fastidioso spoiler. Fatto sta che in queste ore sta facendo il giro del web un incredibile video che immortala il grande squalo bianco, il più forte del mondo, ricoperto di cicatrici e morsi.

Lo squalo sembra esser tornato in acque sicure, dopo aver affrontato un viaggio abbastanza turbolento mentre nuotava in una zona famosa piena di orche assassine a Struisbaai, in Sud Africa. Ma cosa gli è successo? A rispondere a questa domanda, ci pensano gli scienziati che pensano di sapere perché il grande squalo bianco sia stato aggredito.

Come riportato dal quotidiano inglese ‘The Sun’, la Wildlife Conservation Society e l’Instituto Oceanográfico de Moçambique, che hanno catturato l’impressionante filmato, ritengono, infatti, che lo squalo sia lo stesso che è stato immortalato dalle telecamere subacquee dei ricercatori lo scorso maggio. Secondo gli scienziati, lo squalo ha viaggiato per più di 1700 chilometri lungo la costa africana, correndo un enorme rischio.

Quella zona, infatti, è conosciuta per essere il “territorio” di caccia delle orche assassine. Struisbaai si trova nella provincia del Capo Occidentale in Sud Africa e lì si concentra un gran numero di orche che ultimamente ha attaccato selvaggiamente i grandi squali bianchi.

Proprio per questo, il mare sta restituendo a riva diverse carcasse di pescecane, a dimostrazione del fatto che siano stato proprio le orche ad aggredirli, banchettando con i loro organi. Eppure le cose potrebbero non essere così scontate.

Chi ha attaccato il grande squalo bianco?

Sempre nell’articolo del ‘Sun’, infatti si legge che il ricercatore Rhett Bennett pensi come in realtà le cicatrici sulla faccia dello squalo bianco siano da attribuire ad un altro squalo. Insomma, si tratterebbe di uno scontro tra simili. “Le cicatrici sulla faccia dello squalo sono probabilmente causate da un’interazione con un altro squalo“, ha spiegato Bennett a Newsweek. “Oppure, si tratta di un tentativo dello squalo di attaccare una foca”.

Eppure, lo scienziato ha come: “È comune tra i predatori apicali, come squali bianchi e leoni, avere cicatrici sulla faccia come queste. Spesso queste sono evidenti per lunghi periodi e ciò ci consente di studiare e identificare meglio simili predatori delle acque”. I grandi squali bianchi, infatti, sono creature notoriamente sfuggenti, il che significa che è difficile tracciare i loro movimenti.

Tuttavia, con le nuove tecnologie, come le trappole fotografiche, è stato possibile per gli esperti conoscere sempre più movimenti della specie e delle minacce che devono affrontare. Alison Towner, la ricercatrice principale dello studio sull’identificazione degli squali bianchi in Sud Africa, ha dichiarato in merito: “Questa importante corrispondenza tra identificazione e tracciamento dei movimento transfrontalieri è arrivata in un momento cruciale per gli squali bianchi del Sud Africa che sta affrontando l’ulteriore minaccia dell’orca assassina e le trappole antropogeniche come le reti per squali”.

Si stanno registrando infatti in Sud Africa molti attacchi, anche mortali, di grandi squali bianchi ai danni dei bagnanti, tanto da rendere necessaria l’installazione di reti per squali, per tenerli il più lontano possibile dalla costa.