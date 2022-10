È morto a 78 anni il padre della Red Bull Dietrich Mateschitz | Chi è stato l’uomo che ha messo le ali a tutti

Si è spento a 78 anni il padre della Red Bull, Dietrich Mateschitz, e diede anche un grande contributo ai motori per come li conosciamo oggigiorno.

Forse il nome di Dietrich Mateschitz non vi dirà niente di che, anzi, magari è anche la prima volta che lo leggete. Eppure, grazie a lui, noi tutti invece sappiamo fin troppo bene cosa sia la Red Bull. Gli spot, infatti, divertenti, irriverenti, ironici e a volte dissacranti che hanno accompagnato la pubblicità della bevanda energizzante più famosa di tutte, sono stati un costante rumore di sottofondo della nostra vita, ma non solo.

Vi sarà anche capitato, infatti, di dire lo slogan legato a doppio filo alla “creatura” di Dietrich Mateschitz: “Red Bull ti mette le ali“. Insieme al thailandese Chaleo Yoovidhya, Mateschitz fondò nel 1984 la Red Bull GmbH che dà il nome all’omonima bevanda. La particolarità della Red Bull, così come in tutte le altre bevande energetiche sul mercato, risiede tutta nella taurina, una sostanza chimica acida abbondante in molti tessuti di diversi animali che dà proprio quella carica che manca in ufficio, all’università o prima di un intenso workout.

Dietrich Mateschitz, prendendo ispirazione da una popolare bevanda in Asia, la Krating Daeng, pensò di poter creare anche per l’Occidente un energizzante liquido simile. Un’intuizione più che azzeccata: dal 1984 fino ad oggi, la società non solo è cresciuta esponenzialmente, impiegando ben 12.239 dipendenti in 171 Paesi, ma può vantare un fatturato di 5,541 miliardi di euro, racchiusi tutti in una lattina d’alluminio dal design moderno e dalla pubblicità accattivante.

Dietrich Mateschitz, l’amore per i motori e il cordoglio della F1

Ma oltre al fiuto per gli affari, l’imprenditore austriaco era anche un grande appassionato di motori. Così, nel 2004 Mateschitz decise di unire insieme le sue passioni, entrando ufficialmente nel mondo della Formula 1 nel 2004 con la Red Bull Racing. In quell’occasione, Dietrich Mateschitz rilevò la scuderia Jaguar Racing, nel 2005, invece, toccò alla scuderia italiana Minardi, divenuta la Scuderia Toro Rosso.

E negli anni la Red Bull ha collezionato una serie di successi importanti. Dal 2010 al 2013, infatti, Sebastian Vettel portò in alto il nome della scuderia, vincendo i mondiali costruttori, così come ha fatto l’anno scorso e quest’anno con Max Verstappen, molto vicino alla vittoria al Gran Premio di Austin che si svolgerà alle 21:00 (ora italiana) e che potrebbe conferire al team Red Bull il suo quinto titolo.

Proprio per questo, in queste ore concitate prima che inizi la gara, la morte di Dietrich Mateschitz, è vissuta con estremo rammarico da tutto il mondo della Formula 1. “È stato un uomo incredibile, gli dobbiamo tutto per quello che ha creato e ci ha permesso di fare”, ha dichiarato Christian Horner, team manager della Red Bull. “Aveva una grande passione per la Formula 1, oggi faremo il meglio in suo onore”.

Ma anche John Elkann, presidente della Ferrari, ha voluto omaggiare Mateschitz, morto a 78 anni: “Sono grato a Dietrich Mateschitz per tutto ciò che ha fatto per il motorsport e voglio ricordare la sua passione e il suo coraggio di imprenditore, di uomo che amava sempre le nuove sfide. A nome di tutta la Ferrari, vorrei porgere le nostre condoglianze alla sua famiglia e ai nostri amici di Red Bull Racing e AlphaTauri. A tutti loro mandiamo un pensiero affettuoso”.