Incredibile ma vero: la nostalgia fa bene! | Ce lo spiega la scienza

Una nuova ricerca dimostra che provare nostalgia per il passato aumenta l’ottimismo per il futuro. Scopriamo insieme i dettagli.

La ricerca, pubblicata sul Personality and Social Psychology Bulletin, ha esaminato l’idea che la nostalgia non sia semplicemente un’emozione orientata al passato, ma che la sua portata si estenda al futuro, con una prospettiva positiva.

Il dottor Tim Wildschut, coautore dello studio, ha dichiarato: “La nostalgia è vissuta frequentemente e virtualmente da tutti e sappiamo che può mantenere il benessere psicologico. Ad esempio, le fantasticherie nostalgiche possono combattere la solitudine. Abbiamo voluto fare un ulteriore passo avanti e valutare se può aumentare il senso di ottimismo nei confronti del futuro”.

Ottimismo nostalgico?

In uno degli studi recentemente effettuati, i ricercatori hanno chiesto ai partecipanti di richiamare alla mente un evento nostalgico e di riportarlo su un foglio. Il numero di parole ottimistiche incluse nella narrazione è stato confrontato con un gruppo di controllo a cui è stato chiesto di ricordare e scrivere di un evento ordinario.

Le narrazioni nostalgiche contenevano una percentuale significativamente più alta di espressioni ottimistiche rispetto alle storie ordinarie. Un altro studio ha sfruttato la capacità della musica di evocare la nostalgia. I partecipanti hanno ascoltato una canzone nostalgica o di controllo (che era stata precedentemente convalidata). Coloro che hanno ascoltato la canzone nostalgica hanno riportato livelli più elevati di ottimismo rispetto a coloro che hanno ascoltato la canzone di controllo.

In un ultimo studio, ai partecipanti è stato presentato il testo di una canzone che metà del gruppo aveva precedentemente identificato come nostalgica. È stato poi chiesto loro di rispondere a domande su come si sentivano. Coloro che hanno letto il testo nostalgico hanno riportato livelli più elevati di ottimismo rispetto a coloro che hanno letto il testo di controllo.

Gli studi hanno anche evidenziato il ruolo dell’autostima. Il dottor Wildschut ha spiegato che: “La nostalgia aumenta l’autostima che a sua volta aumenta l’ottimismo. I nostri risultati hanno dimostrato che la nostalgia ha la capacità di facilitare la percezione di un futuro più positivo. I ricordi del passato possono aiutare a mantenere gli attuali sentimenti di autostima e possono contribuire a una visione più luminosa del futuro. I nostri risultati implicano che la nostalgia, promuovendo l’ottimismo, potrebbe aiutare gli individui ad affrontare le avversità psicologiche“.