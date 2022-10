Infila la mano nella gabbia dell’orso: tragedia allo zoo | Il dramma di una bimba di 3 anni

Terribile tragedia in uno zoo dell’Iraq, dove una bambina è stata attaccata da un morso mentre cercava di accarezzarlo.

Una bambina di tre anni ne è uscita terrorizzata e ferita da questa orribile tragedia avvenuta in uno zoo della sua città. Lavin Saeed, questo il suo nome, stava visitando lo zoo di Sulaymaniyah, nella regione del Kurdistan, nel nord dell’Iraq, con la sua famiglia, quanto è accaduto l’impensabile.

La piccola incuriosita da un orso e magari vogliosa di accarezzarlo si è avvicinata alla gabbia dell’animale che però non ha reagito così bene. Probabilmente sentendosi in pericolo, l’orso ha deciso di attaccare la bambina, non appena questa si è avvicinata alla gabbia. Purtroppo è stata gravemente ferita e trasferita con urgenza all’ospedale.

Attaccata da un orso

Dopo l’attacco dell’animale, sono stati chiamati i soccorsi, che l’hanno portata subito in ospedale. Al momento della pubblicazione della notizia, è ancora in attesa di essere sottoposta a un intervento chirurgico.

Infatti, dal morso dell’orso la bambina si sarebbe ferita gravemente ad un braccio. I media locali hanno riferito che i funzionari hanno ordinato la chiusura temporanea dello zoo mentre si sta svolgendo un’indagine. Nel frattempo i responsabili dello zoo stanno rivalutando e rafforzando le procedure di sicurezza. Sui social media però, gli utenti hanno avuto pareri discordanti su chi effettivamente avesse la colpa di questo terribile incidente.

Alcuni hanno accusato i genitori della bambina di negligenza per averle permesso di infilare il braccio nella recinzione. Altri, invece, hanno detto che la colpa è della direzione dello zoo per le sue misure di sicurezza apparentemente inadeguate. L’indagine comunque è in corso. La notizia arriva alcuni giorni dopo che una bambina di un anno è stata uccisa da una giraffa sudafricana, mentre la mamma è in fin di vita.

La madre, di 25 anni, e la bambina stavano visitando un parco safari vicino a Durban, in Sudafrica, quando sono state attaccate dall’imponente mammifero. La portavoce della polizia ha dichiarato ache una madre di 25 anni e sua figlia di 16 mesi sono state attaccate intorno alle 14 nel Kuleni Game Park. La bambina è stata portata immediatamente in un vicino ambulatorio medico, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La piccola è venuta a mancare poco dopo. La madre invece si trova ancora in condizioni critiche dopo essere stata trasportata in ospedale. La polizia ha avviato un’indagine sulla morte della bambina.