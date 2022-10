Karate Kid, che fine hanno fatto gli attori del film leggendario? | Il protagonista è irriconoscibile

I fan di Karate Kid ricordano di certo Ralph Macchio, l’attore che interpretò Daniel LaRusso nel primo iconico film della saga.

Oggi Macchio ha 60 anni ed è ancora attivo al cinema e in TV, anche se il suo aspetto è molto diverso da allora. Sta facendo il giro del web una foto dove si vede il famosissimo attore mentre posa con la sua splendida figlia. A quasi 40 anni dall’uscita del primo film della celebre serie, l’attore è salito sul tappeto rosso con la sua bellissima figlia Julia Macchio per la premiere di Hocus Pocus 2.

L’attrice 30enne ha scelto di seguire le orme di suo padre ed è entrata anche lei nel mondo del cinema, recitando nella serie TV Cobra Kai (assieme al suo papà, ndr) e in Imogene – Le disavventure di una newyorkese, un film del 2012 diretto da Shari Springer Berman e Robert Pulcini.

Nella foto si vede il 60enne con una giacca di colore blu e una camicia grigia al fianco di sua figlia, che indossa un vestito in PVC.

Che fine hanno fatto gli altri attori di Karate Kid?

Hocus Pocus sta tornando con il suo cast originale a 29 anni di distanza dal primo film: troveremo quindi Sarah-Jessica Parker, Bette Midler e Kathy Najimy nei panni delle tre streghe giustiziate nel 17° secolo e risvegliate. Assieme a loro ci sarà anche Julia Macchio.

Ma che fine hanno fatto gli altri attori di Karate Kid? Pat Morita, che interpretava il maestro Nariyoshi Miyagi nella famosissima saga, è purtroppo venuto a mancare nel 2005, all’età di 73 anni, per un’insufficienza renale. Le sue spoglie sono state cremate e riposano nel Palm Green Valley Mortuary and Cemetery di Las Vegas.

Il suo ruolo più celebre è ovviamente quello in Karate Kid, grazie al quale è riuscito anche ad ottenere una candidatura all’Oscar come miglior attore non protagonista: tuttavia, Pat Morita ha recitato anche in molti altri film (La battaglia di Midway, Spia e lascia spiare, Colpi Proibiti 2, ecc) ed è anche apparso in varie serie TV, tra cui La signora in giallo, Otto sotto un tetto, Willy il principe di Bel Air e Happy Days.

Elisabeth Shue, alias Ali Mills, fidanzata di Daniel LaRusso, è invece diventata un’attrice di grande successo. L’artista nata a Wilmington, nel Delaware, ha recitato in molti film, tra cui Ritorno al Futuro II e III, Harry a pezzi, L’uomo senza ombra e il recente Greyhound – Il nemico invisibile. Shue ha anche vinto un Oscar come migliore attrice per il film Via da Las Vegas.

William Zabka (Johnny Lawrence) ha recitato in vari film negli anni ’80 interpretando soprattutto la parte del “cattivo”. Tuttavia lo abbiamo visto anche in film comici. Successivamente è diventato regista ed è comparso nella serie How I Met Your Mother nel ruolo di sé stesso.