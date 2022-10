Tutti pazzi per Ginevra Meloni | La figlia della Premier protagonista assoluta del giuramento

E’ stata la Meloni la protagonista assoluta del giuramento. Ma non stiamo parlando di Giorgia.

E’ lei la vera ispirazione, colei di cui tutti parlano all’indomani del giuramento della prima premier donna italiana: Ginevra Meloni.

Giorgia Meloni ha prestato giuramento lo scorso venerdì 21 ottobre 2022, ma a rapire l’attenzione di tutti gli italiani non è stata la prima premier donna nella storia del paese. Tutti hanno guardato un’altra “piccola donna”. A essere sotto i riflettori infatti è stata Ginevra Meloni, figlia di Giorgia e del compagno Andrea Giambruno. A sfilare insieme al presidente del consiglio ci sono i ministri, ma al Quirinale tutti hanno occhi solo per la bambina.

Giorgia Meloni primo premier donna d’Italia: ma tutti guardano Ginevra

Finita sotto i riflettori già subito dopo le elezioni, Ginevra è stata anche al fianco della mamma nel giorno del famoso giuramento al Quirinale quando è stato istituito il governo Meloni. La bambina è uscita guru dalla 500 X di colore bianco insieme alla mamma, tutta vestita di rosa e con uno zainetto sulle spalle. Non sta andando a scuola però ma ad assistere al giuramento della mamma.

Al Quirinale è entrata mano nella mano con il papà, Andrea Giambruno, e con lui si è seduta in prima fila nel Salone delle Feste del Quirinale. Un papà tutto ben vestito, in abito scuro e cravatta, con una piccola bandiera italiana su uno fondo blu. Vicino ai due anche Arianna Meloni, la sorella di Giorgia che ha preso posto proprio accanto alla bambina: la famiglia tutta riunita per il giorno importantissimo.

La piccolina insomma ha attirato l’attenzione di e fotografi ed è stata protagonista di numerosi scatti. Una volta seduta ha chiesto di bere e infatti le telecamere hanno inquadrato proprio il momento in cui le viene portato il bicchiere d’acqua. Si è dimostrata all’altezza della situazione accogliendo tutti con un grande sorriso proprio come ha fatto il suo papà. Proprio dopo la vittoria, Giorgia Meloni aveva condiviso con i suoi follower il messaggio che la piccola le aveva scritto: “Cara mammina, sono tanto felice che hai vinto. Ti amo”. Un biglietto tenero e pieno d’amore.

A sua volt ala mamma la notte del volto aveva ringraziato proprio la piccola, insieme al resto della famiglia: “Voglio ringraziare la mia famiglia. Andrea, mia figlia, mia sorella, mia madre. Tutti quelli per i quali io ci sono stata meno di quanto loro ci fossero per me. Ringrazio il mio staff, perché se non hai persone che ti vogliono bene veramente certe cose non le riesci a fare”.