“È stato un disastro”: la confessione di Kate Middleton | Che buco nell’acqua!

Voleva che fosse un successo ma si è rivelato un buco nell’acqua: è accaduto ai tempi della sua prima gravidanza ed oggi, Kate Middleton, ha deciso di rivelare tutto

Siamo abituati a pensare che i membri della famiglia reale siano persone perfette in tutto e per tutto, dotate di straordinarie abilità e scarsamente inclini agli errori. Se da un lato certamente le loro doti sono sotto gli occhi di tutti, è pur vero che anche loro commettono piccole (o talvolta grandi) sviste. Come accaduto ad esempio a Kate Middleton, moglie del principe William, la quale ha deciso di confessare quello che si può senza ombra di dubbio definire come un vero e proprio buco nell’acqua.

Un disastro verificatosi nel periodo della sua prima gravidanza, quando era in attesa del principe George. Kate, determinata a dare ai suoi tre figli un’educazione il più normale possibile e, insieme a William, è un genitori molto ‘pratico’, pronta ad impegnarsi in prima persona per mostrare loro ciò che dovranno apprendere. Per questo ama anche mettersi alla prova e a tal proposito ha rivelato di aver tentato, in passato, di acquisire un’abilitè speciale fallendo però miseramente. Questo perchè ha scoperto che pur avendo un lato artistico, in quella specifica ‘abilità’ i suoi risultati erano disastrosi.

“Ci ho provato ma sono pessima”: la confessione di Kate Middleton

Ma cosa Kate ha tentato di imparare? Ebbene avrebbe voluto apprendere l’arte di lavorare a maglia per realizzare degli indumenti speciali per il suo George. Questo è accaduto infatti nel lontano 2013 ma lo avrebbe rivelato solo recentemente, secondo quanto riportato da Ciao!, ad un gruppo di persone durante una sua visita a Glasgow: “Ho cercato di lavorare a maglia ma sono davvero pessima, dovrei chiedere consigli“, ha detto loro. Durante un viaggio a Bradford, Kate ha visitato Older Yet Wiser – un’organizzazione che sostiene i nonni – e ha incontrato alcune nonne che stavano mettendo in mostra le loro abilità all’uncinetto.

Ed in quell’occasione ha confessato di aver tentato di realizzare un maglione per George ma che i suoi tentativi erano miseramente falliti. “Ho provato a lavorare a maglia quando ho avuto George per la prima volta. Ho provato a fargli un maglione molto speciale, ma sono arrivata a metà e ci ho rinunciato. È un’abilità davvero straordinaria”.

Una piccola vacanza per i figli di William e Kate

Nel corso dell’ultima settimana Kate e William non hanno fatto uscite pubbliche: questo perchè Charlotte, Louis e George si trovano nel bel mezzo di una vacanza di due settimane, in quanto sono a metà semestre della loro nuova scuola. Il trio non tornerà in classe nell’istituto di Lambrook fino al 31 ottobre. Anche in passato il principe e la principessa di Galles, quando erano ancora Duchi di Cambridge, hanno interrotto le loro apparizioni pubbliche durante le vacanze allo scopo di trascorrere del tempo prezioso in famiglia. Per esempio lo scorso anno sono partiti per un’emozionante vacanza in Giordania, nel mese di ottobre.