È uscito dal gruppo: i fan dei The Kolors sconvolti | Non sarà mai più la stessa cosa

Un fondamentale membro del gruppo The Kolors abbandona la band: a dare l’annuncio è stato proprio lui, ecco le sue ultime dichiarazioni

Tra i vari talenti portati a galla dal noto talent Amici di Maria De Filippi, troviamo anche i The Kolors. La band, composta da Stash e Alex Fiordispino e Daniele Mona, dal lontano 2015 in cui vinsero la quattordicesima edizione, hanno macinato un successo dopo l’altro. Oggi, però, le cose potrebbero subire una significativa svolta…

La band, nonostante siano passati ormai 7 anni dalla vittoria al talent, non sembra perdere colpi in alcun modo: le loro hit continuano ad essere cantate e ballate ovunque e da diverse generazioni.

In particolare, per il frontman della band, l’eclettico Stash è stato un periodo davvero ricco di gioia: lui e la sua compagna Giulia sono felicemente diventati genitori di due bellissime bambine, Grace e Imagine.

Un evento da poco reso noto al pubblico però potrebbe cambiare definitivamente le sorti dei The Kolors. Ecco di cosa stiamo parlando…

Abbandona i The Kolors: l’annuncio del giovane tastierista

Il protagonista di questa vicenda è Daniele Mona, tastierista della band. L’artista, un paio di giorni fa, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, mostrandosi insieme ai suoi compagni durante uno dei loro concerti. Nella descrizione, però, ha rivelato che quello sarebbe stato l’ultimo tour con i The Kolors…

Il ragazzo ha esternato e riassunto in brave tutto il suo percoso con la band: “Dal 2009 ho condiviso praticamente ogni cosa con Stash e Alex, la vita personale e lavorativa sono diventate una cosa sola, si sono fuse e siamo rimasti insieme nei momenti felici ma ancora di più in quelli brutti, dove tutto sembrava una merda, e avere loro in quei momenti ha reso tutto più sopportabile. Molte volte i momenti peggiori, grazie ai ragazzi, si sono trasformati nei più divertenti della mia vita e non smetterò mai di ringraziarli per tutto quello che hanno fatto per me”.

Dopo aver dedicato e speso belle parole per i suoi compagni, è arrivato l’annuncio:“È però arrivato per me il momento di prendere un’altra strada! In quest’ultimo anno ho capito che nulla è per sempre e che spesso bisogna prendere decisioni drastiche anche se dolorose” ha dichiarato.

Ha quindi chiarito che, pur lasciando la band, continuerà la sua strada nel mondo della musica: “Per me è purtroppo arrivato il momento di chiudere il mio capitolo “The Kolors” e iniziarne uno nuovo. Continuerò comunque a fare musica perché la musica è la mia vita. Auguro il meglio ai miei fratelli e sono sicuro che presto condivideremo di nuovo uno studio di registrazione, una sala prove, un palco! Grazie anche a tutti voi per esserci sempre stati in questi anni. Ve voglj ben!” ha concluso.