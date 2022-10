Foto osé di squadra universitaria fa il giro del web | Ora i responsabili rischiano grosso

Non è raro che sul web finiscano foto e video hard all’insaputa delle persone che compaiono in queste immagini e nei filmati.

La condivisione pubblica di immagini o video intimi tramite internet, senza il consenso dei protagonisti degli stessi, viene comunemente indicata con la dicitura ‘revenge porn’, anche se non è sempre la vendetta che scatena questo gesto.

Talvolta la diffusione di immagini e video osé può riguardare anche più persone contemporaneamente o addirittura un intero gruppo. E’ quanto accaduto nei giorni scorsi negli Stati Uniti, dove la polizia dell’Università del Wisconsin ha avviato un’indagine per cercare di scoprire come siano finite online le foto e i video privati ​​delle giocatrici della squadra di pallavolo femminile, campionesse in carica nel campionato locale.

Il dipartimento di atletica del Wisconsin ha rilasciato una dichiarazione nella giornata di mercoledì in cui afferma che le giocatrici hanno contattato la polizia del campus dopo essere venuti a conoscenza che le loro foto erano state rese pubbliche, ovviamente senza il loro consenso.

Sul web spuntano foto delle giocatrici a seno nudo

Nel comunicato non viene chiarito quando o dove siano state scattate le foto o quando sia stato girato il video: tuttavia, secondo il Daily Mail, sono poi emerse alcune foto online dove le giocatrici mostravano il seno dopo aver conquistato il campionato Big Ten nella scorsa stagione.

Nella dichiarazione viene precisato che la polizia sta “indagando su molteplici crimini, inclusa la condivisione di foto sensibili senza consenso”. Il Wisconsin ha affermato che “la condivisione non autorizzata è un’invasione significativa e illecita della privacy degli studenti-atleti, comprese potenziali violazioni delle politiche universitarie e degli statuti penali”.

Statement from UW Athletics pic.twitter.com/M2lK2OYg8a — Wisconsin Badgers (@UWBadgers) October 19, 2022

Il portavoce di polizia dell’Università del Wisconsin, Marc Lovicott, ha confermato l’indagine e si è rifiutato di condividere ulteriori dettagli, limitandosi a dire che le giocatrici di pallavolo non sono indagate.

“La nostra massima priorità è supportare i nostri studenti-atleti e stiamo fornendo loro i servizi e le risorse appropriati”, ha affermato il dipartimento di atletica del Wisconsin.

Il revenge porn è illegale in Wisconsin: i responsabili rischiano grosso

Secondo la legislatura statale dello stato americano, il revenge porn è illegale in Wisconsin: ciò significa che qualsiasi “rappresentazione privata” – una foto, un film, una registrazione o un video – di un soggetto nudo o parzialmente nudo o di qualcuno che sta compiendo un atto sessuale, condivisa senza il consenso del soggetto, è considerata un reato di Classe A (la tipologia più grave, ndr).

Il Wisconsin ha vinto il suo primo titolo nazionale l’anno scorso, battendo il Nebraska nella partita che è valsa il campionato. Le Badgers – allenate dal coach Kelly Sheffield – sono attualmente al quinto posto nella classifica dell’American Volleyball Coaches Association e sono attese dalla partita casalinga di venerdì contro il Michigan.