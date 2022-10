“Il fantasma di Lady Diana ha infestato la camera di Charlotte” | La sensitiva rivela il motivo

Lady Diana ha infestato un castello? Lo sostiene una sensitiva la quale conoscerebbe anche la stanza nella quale il fantasma della defunta principessa si ‘troverebbe’

“Sento che potrebbe essere infestata dai fantasmi, e che uno di questi potrebbe essere quello della principessa Diana”. Sono inquietanti le parole pronunciate da una sensitiva

secondo la quale la defunta Lady D si “troverebbe” ancora a palazzo nelle fattezze di un fantasma e avrebbe ‘scelto’ una stanza particolare del castello che si trova nella

contea del Berkshire. La principessa, dunque, non si aggirerebbe in tutto l’edificio ma stazionerebbe in una camera da letto appartenente nientemeno che ad uno dei nipoti che

purtroppo non ha avuto modo di conoscere. Overo la secondogenita del principe William e della principessa Kate Middleton, la piccola Charlotte, sorella dei principi George e

Louis.

“Il fantasma di Diana è a Windsor”: le parole di una sensitiva

Dichiarazioni spiazzanti, che arrivano nientemeno che da Jasmine Anderson, sensitiva molto conosciuta, la quale si è detta convinta del fatto che Charlotte possa aver ricevuto,

o riceverà, visite da parte della defunta nonna. A Windsor l’erede al trono dovrà a breve trasferirsi insieme alla moglie e ai figli, ed il tutto avverrà poco dopo l’ufficiale

proclamazione di Re Carlo III. Al momento infatti la famiglia vive nell’Adelaide Cottage a Windsor, nel Berkshire ma con la scomparsa di Elisabetta è cambiato tutto. La salita

al trono del figlio della sovrana e padre di William ha reso necessario uno spostamento del principe del Galles dal momento che la sua presenza nel castello di Windsor è

richiesta, ma come potrà reagire di fronte alle parole della sensitiva?

Il castello di Windsor

Con una storia di oltre 1000 anni, il castello di Windsor ha subito una serie di modifiche che hanno seguito i tempi ma anche i gusti, le necessità e le disponibilità economiche dei monarchi che vi hanno abitato. Di fissa è però rimasta la posizione del castello al centro di una collina artificiale sulla quale venne costruito, da Guglielmo il Conquistatore, il primo castello di legno.

“Diana vuole proteggere la principessa Charlotte”

La donna ha una spiegazione per motivare il fatto che lo spirito di Diana si trovi nella camera da letto della principessa Charlotte: la starebbe proteggendo. “Diana è sempre

protettiva nei confronti dei bambini, compresi i suoi nipoti, ma in particolare Charlotte. C’è bisogno di protezione lì. Ha qualcosa a che fare con la sua camera nella casa e

sento che potrebbe essere infestata dai fantasmi” ha raccontato la donna. I media inglesi hanno ripreso le sue parole diventate motivo di discussione tra i sudditi. C’è chi

ritiene che sia oltraggioso parlare di Diana in questo modo e chi invece pensa che possa esserci un fondo di verità.