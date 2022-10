Ma è davvero un insetto? Le immagini sataniche al microscopio sono davvero sconvolgenti

È l’insetto più comune al mondo ma, vedendolo al microscopio, potreste conoscere un universo davvero incredibile: ecco la verità

La scienza è davvero un mondo straordinario: moltissimi elementi che siamo abituati a vedere in natura, con un focus diverso e, soprattutto, più attento possono assumere diverse sembianze e significati. E’ il caso di un insetto che siamo abituati a vedere tutti i giorni e, a cui, non prestiamo abbastanza attenzione durante la nostra quotidianità…

Numerosi studi sono condotti in vari ambiti scientifici e, spesso e volentieri, le evidenze che si riscontrano sono davvero pazzesche. Incredibile è il post riportato dal profilo Nuovi Mondi – Astronomia e Scienza, che pone l’accento sulle notizie più curiose e meno rivelate dalla scienza tradizionale.

Il profilo ha postato un immagine davvero mozzafiato, che ha catturato l’attenzione del pubblico generando diverse suggestioni: in molti hanno guardato al post con estrema curiosità, tantissimi sono rimasti quasi paralizzati davanti all’ignoto che però, in realtà, è più comune di quanto si possa pensare…

Hai mai visto quest’insetto da vicino? L’immagine è sconvolgente

Siete curiosi di vedere l’immagine in questione e conoscere l’identità di questo insetto così “infernale” e misterioso? Vi mostriamo in basso il contenuto postato dal profilo svelandovi qualche curiosità particolare…

Ebbene, quest’immagine così forte e d’impatto raffigura l’insetto più comune, innocuo e conosciuto al mondo: la formica! La foto è un ritratto davvero esemplificativo di un esemplare allo stesso tempo semplice e spettacolare in tutte le sue sfaccettature.

Nello specifico, questo scatto, opera di Eugenijus Kavaliauskas e vincitore di un premio al Nikon Small World Photomicrography Competition 2022, è la rappresentazione dell’insetto ingrandito cinque volte al microscopio.

In particolare, il profilo ha fornito dettagli sulla costituzione di questo curioso esemplare, da sempre sconosciuto e sottovalutato per via delle sue dimensioni ridotte. Ecco cosa ha scritto Nuovi Mondi – Astronomia e Scienza in merito:

“Quelli che sembrano occhi in realtà sono l’inizio delle antenne. Gli occhi si trovano ai lati della faccia e nello scatto non sono visibili”. Insomma un aspetto apparentemente temibile, ma che, nel profondo, nasconde delle prospettive meravigliose e tutte da studiare.

E voi conoscevate questo scatto? Siete rimasti impressionati o vi ha spaventati a prima vista?