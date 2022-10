Purè di patate su Monet al museo Barberini di Potsdam | L’opera d’arte è stata danneggiata davvero?

Nel giro di qualche giorno, si è registrato un nuovo caso di vandalismo in nome dell’ambiente ai danni di alcune delle opere d’arte più significative dell’Ottocento. Ma i quadri sono stati danneggiati realmente?

Forse la notizia più importante della giornata di ieri si è verificata a Potsdam, una cittadina a mezz’ora da Berlino, capace di far convivere gli antichi retaggi prussiani, con opere e palazzi maestosi, e il vento freddo della Germania dell’est e della Stasi. Potremmo parlare di due facce della stessa medaglia, fatto sta che Potsdam resta un’importantissima città d’arte, tant’è che il museo Barberini vanta ogni giorno un nutrito gruppo di visitatori, specialmente per le opere d’arte in mostra.

Alcune di queste risalgono all’Impressionismo e al padre del movimento, Claude Monet, uno dei più importanti pittori dell’Ottocento. Ecco perché gli attivisti di ‘Letzte Generation’, gruppo di protesta per il cambiamento climatico, hanno deciso di colpire nel punto più vivido della storia europea. L’Impressionismo, infatti, ha segnato un punto di svolta, quasi di non ritorno rispetto al passato, troncando con proporzioni e armonia, per lasciar spazio al fluire della luce, dell’anima e delle sensazioni in quell’esatto momento.

Insomma, stiamo parlando di un movimento artistico capace di forgiare e plasmare il mondo per come lo conosciamo e forse, proprio per questo, la lotta per l’ambiente passa anche attraverso questi gesti eclatanti, volti a generare non tanto una reazione, quanto una narrazione. Da ieri, infatti, tutti parlano dell’atto vandalico ai danni del quadro di Monet e ci si chiede cosa c’entri l’arte col cambiamento climatico.

Dopo “I girasoli” di Van Gogh alla National Gallery di Londra, imbrattati con la salsa di pomodoro da parte del gruppo ambientalista “Just Stop Oil”, è toccata la stessa sorte col purè di patate a “Les Meules” (I covoni di fieno) di Monet, esposto al Museo Barberini di Potsdam.

Subito dopo, i due attivisti di “Letzte Generation” si sono incollati alla parete e la venticinquenne Mirjam Herrmann, durante l’azione di protesta ha detto: “La gente muore di fame, la gente muore di freddo, la gente muore. Siamo in una catastrofe climatica. E tutto ciò di cui avete paura è la zuppa di pomodoro o il purè di patate su un quadro. Sapete di cosa ho paura io? Del fatto che la scienza dice che entro il 2050 non potremo nutrire le nostre famiglie. Ci vuole un purè di patate su un quadro per farvi prestare attenzione?”

Anche in questo caso, quindi, si è trattato di un gesto provocatorio per fare presente come anche l’arte, che tutti noi amiamo, non avrà più valore a causa del cambiamento climatico. Quello che sta facendo storcere il naso, però, è la presunta mancanza di protezione e l’accesso così facilitato alle opere d’arte dall’inestimabile valore.

We make this #Monet the stage and the public the audience.

If it takes a painting – with #MashedPotatoes or #TomatoSoup thrown at it – to make society remember that the fossil fuel course is killing us all:

Then we’ll give you #MashedPotatoes on a painting! pic.twitter.com/HBeZL69QTZ

— Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 23, 2022