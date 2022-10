Sgozza la madre e squarta il gatto, poi l’annuncio ai carabinieri: “Venite, l’ho ammazzata”

Quando lo hanno trovato era seminudo ed in evidente stato confusionale: poco prima ha ucciso brutalmente la madre 87enne per poi squartare il loro gatto. I dettagli dell’agghiacciante delitto

La provincia di Treviso è scossa dalla notizia di un orribile delitto compiuto da un uomo nei confronti della sua parente più stretta. L’omicida è con tutta probabilità un 57enne ed è stato lui stesso ad allertare le autorità di quello che, poco prima, aveva compiuto: un assassinio cruento nei confronti dell’anziana madre, trovata senza vita in un appartamento nel comune di Parè di Conegliano. La vittima nota come Gina, aveva 87 anni ed il suo nome di battesimo era Maria Luisa Bazzo; per ragioni ancora da chiarire il figlio Ippolito Zandegiacomo l’ha aggredita con un’arma da taglio provocando sul suo corpo numerose ferite, alcune delle quali hanno interessato la zona della gola. Di fatto la donna è stata sgozzata.

Figlio sgozza l’anziana madre: trovato seminudo e in stato confusionale

Colpi incompatibili con la vita tanto che poco dopo l’anziana è deceduta e così è stata rinvenuta dai militari che hanno fatto irruzione nell’appartamento di via Einaudi dove

hanno trovato anche il suo assassino. Dopo aver compiuto l’atroce delitto infatti Ippolito li ha chiamato confessando loro di aver ucciso la madre e al loro arrivo gli agenti si

sono trovati davanti un uomo seminudo ed in evidente stato confusionale. A rendere ancora più cruenta l’intera vicenda vi è il fatto che l’uomo si è scagliato anche contro il

gatto che viveva nell’abitazione, squartandolo. “Venite, l’ho ammazzata”, ha detto ai carabinieri: sul posto sono giunti sia il nucleo investigativo proveniente da Treviso che i

militari di Conegliano ed alcune ambulanze.

Atroce delitto, la ricostruzione dei fatti

Come emerso in seguito il 57enne era in cura ai servizi sociali e, quando i militari sono intervenuti si è barricato in casa; a quel punto gli agenti hanno tentato di fare

irruzione nell’abitazione e lui li ha aggrediti, arrendendosi solo quando sono riusciti ad immobilizzarlo ma non è stato condotto in carcere. Dato il suo stato si è deciso di

ricoverarlo immediatamente in ospedale. Poi è iniziata l’attività investigativa dopo aver scoperto il corpo dell’87enne, sgozzata e riversa a terra nella sua camera da letto. La

probabile arma del delitto, un coltello insanguinato, è stata trovata appoggiata sopra ad un comodino e poco distante c’era anche il cadavere del felino.

I dettagli

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che i primi a segnalare che qualcosa non andava sono stati i vicini di casa che, intorno alle 8, hanno udito urla provenire dall’appartamento; ma anche il figlio convivente dell’anziana ha fatto una telefonata alle forze dell’ordine. Gli investigatori inoltre hanno scoperto che due mesi fa era deceduto il marito dell’87enne Solima Bruno Zandegiacomo: i due erano conosciuti per aver a lungo gestito l’albergo Belvedere di Auronzo di Cadore nel Bellunese. Le indagini restano aperte per chiarire nel dettaglio la dinamica e soprattutto il movente del delitto, al momento ignoto.