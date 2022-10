SMS Inps Informa per assegno unico: fate attenzione! | Ecco come stanno le cose

Non è la prima volta che SMS camuffati da truffa raggirano gli italiani. Questa volta il messaggio è targato INPS. Un consiglio: statene alla larga.

Un messaggio di testo sta arrivando sul telefono degli italiani. Dicono sia l’INPS ma non è così.

Meglio non aprire uno dei messaggi con scritto INPS INFORMA. Si tratta di un contenuto che non vi piacerà affatto e che ha a fare con l’assegno unico. Un messaggino che sta arrivando sul telefono degli italiani e che apparentemente pare sia dell’INPS. In verità dietro questa comunicazione di nasconde tutt’altro perché a mandare il messaggio non è affatto l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Il messaggio truffa dell’INPS che informa: l’assegno unico in arrivo ma non è così

Si tratta di una comunicazione fake che, se aperta, nasconde una comunicazione truffa che può farvi rimanere vittime del raggiro in un batter d’occhio. Negli anni ce ne sono state di truffe di questo tipo, ma ancora una volta i truffatori hanno preso di mira le vittime dell’INPS. Il messaggio fake attuale nel dettaglio fa riferimento all’assegno unico.

Di cosa parla questo messaggio truffa? In pratica nella comunicazione si far riferimento al fatto che il contributi assegnato alle famiglie non possa essere erogato per mancata identificazione dell’utente. A quel punto il destinatario del messaggio inizia ad andare in tilt pensando che non potrà ricevere l’assegno mensile, e qui scatta la truffa. Si lascia capire infatti che non c’è verifica dell’IBAN e pertanto il contributo non potrà essere erogato.

Il nuovo SMS Informa INPS è stato fatto circolare da hacker che hanno l’obiettivo si spaventare le vittime per ottenere in cambio una sola cosa: aprire il collegamento testuale, il link, che ritrova all’interno del messaggio. Pensando che a quel link si possa risolvere il problema, il malcapitato invece finisce su un sito finto dell’INPS e compila con i propri dati personali, tra cui l’IBAN, un format che in realtà sarà solo un modo per avviare la truffa.

Credendo di compilare una scheda per poter accedere all’assegno unico, la vittima in realtà starà dando man forte al truffatore. L’obiettivo finale sarà ovviamente quello di svuotare il conto in banca. La stessa INPS ha avviato una campagna informativa per comunicare agli italiani l’esistenza di questo SMS TRUFFA. Sostanzialmente l’INPS non avvia nessuna procedura online per confermare nulla, ma tutto avviene direttamente sul sito o tramite CAF.