Chanel Totti e la sua minicar: quanto costa davvero?

Chanel Totti ha ricevuto in regalo una macchina elettrica davvero pazzesca: ecco quanto costa il suo nuovo gioiellino

Sono passati ormai diversi mesi dalla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi: la coppia, che era una delle più longeve nel panorama televisivo italiano, si è detto addio nello stupore generale dei fans. In questo periodo decisamente tormentato, gli ex coniugi stanno coccolando a dovere i loro figli, Chanel e Cristian…

In moltissimi si sono subito chiesti come se la stessero passando i figli dell’ex coppia, in preda non solo alle classiche dinamiche legate alla separazione tra due genitori, ma anche ad un grandissimo trambusto mediatico, accentuato da interviste e frecciatine reciproche.

Pare che Chanel e Cristian stiano abbastanza bene: in particolare, la ragazza ha da poco compiuto 15 anni e, come regalo di compleanno, ha ricevuto (probabilmente dal papà) una bellissima macchina elettrica.

Vi mostriamo le foto dell’autovettura scorrendo in basso ma non solo: vi sveliamo anche il prezzo del super regalo di papà Totti a sua figlia…

Chanel Totti, ecco quanto costa la sua nuova minicar

A postare le immagini della giovane Chanel con il suo nuovo gioiellino è stata proprio la concessionaria a cui si sono rivolti per acquistarlo. Si tratta di una minicar compatta ed elegante, perfetta per la ragazza. Ecco le immagini…

«Super consegna nella nostra sede per la fantastica Chanel Totti che è venuta a ”scartare” il suo nuovo regalo!» scrive la concessionaria nel post IG che hanno dedicato alla ragazza, super entusiasta del dono.

La minicar, inoltre, ha una particolarità: i suoi fari Angel sono dotati di particolari effetti speciali che consentono loro di cambiare colore. Un tocco speciale, che non poteva che essere riservato alla piccola di casa Totti.

Ma quanto costa la minicar acquistata per Chanel in occasione del suo quindicesimo compleanno? Si può facilmente reperire il brand dell’auto della ragazza sul profilo Instagram della concessionaria: Aixam.

Sul sito sono presenti diversi modelli di Minicar: quello per cui hanno optato per la bellissima Chanel dovrebbe essere il Coupè GTI e si distingue dalle altre per un design incredibilmente fresco ed accattivante.

Il prezzo di questa minicar, secondo il sito, si aggira intorno ai 19.000 euro: un acquisto molto importante, ma che potrebbe essere necessario a Chanel per dividersi tra la villa di mamma Ilary e l’appartamento nuovo di papà Totti, sito nello stesso quartiere di Noemi Bocchi.

Vi piace la sua nuova auto?