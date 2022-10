Chiara Nasti, classismo via social: “Magari un giorno sarà il tuo datore di lavoro” | L’intervento shock

Una nuova, ma prevedibile, polemica coinvolge ancora Chiara Nasti che non ha sempre un rapporto idilliaco con i suoi detrattori. Quest’uscita dal dubbio gusto, però, potrebbe costare cara all’influencer.

Non è la prima e forse non sarà nemmeno l’ultima volta che Chiara Nasti, forse per la sua giovane età o forse per una vita che le ha permesso di credere che tutto sia possibile quando si hanno i “mezzi”, finisce al centro delle polemiche.

L’influencer partenopea, infatti, ultimamente è stata ripresa più di una volta per alcuni commenti sprezzanti nei confronti dei suoi detrattori. Eppure, stiamo parlando pur sempre di una ragazzina di 24 anni che si è fatta conoscere e apprezzare dai suoi 2 milioni di follower proprio perché si presenta così come dicendo, a torto o ragione, sempre quello che pensa.

Insomma, Chiara Nasti è un po’ sfacciata, un po’ saccente e la bella vita che conduce le permette di vivere all’interno di una bolla, il cui unico centro è rappresentato dalla sua persona. Un peccato veniale, niente di cui allarmarsi più del dovuto, finché non esce fuori dai gangheri si intende.

Questa estate, ad esempio, tutto il web aveva ripreso alcune sue uscite infelici nei confronti delle altre donne in gravidanza. Chiara, infatti, è incinta di un maschietto, Thiago, che nascerà a breve ed è fidanzata con l’attaccante della Lazio Mattia Zaccagni. All’epoca Chiara, al quinto mese di gravidanza, aveva fatto sapere come non avesse messo su nemmeno un etto, vantandosene.

Questo commento, però, non è piaciuto e in molti l’hanno criticata. Insomma, non si dovrebbe di certo pensare ai chili in un momento così delicato. Ma era arrivata rapida la replica della Nasti: “Siete voi problematiche a pensare che uno dica di non aver preso peso per vantarsi. Soltanto perché le stesse si svaccano…io anche se prendo 20kg per la mia gravidanza non ho problemi, dopo li toglierei subito”. Non proprio il massimo della delicatezza, ma Chiara Nasti è questa.

Miseria e Nobiltà

La nuova polemica di queste ore non riguarda né il gender reveal dal dubbio gusto né i chili presi. Piuttosto, riguarda una questione forse antica quanto il mondo. Se si hanno i soldi, infatti, pare si sia autorizzati a dire di tutto, non importa se si è cafoni o maleducati.

Chiara Nasti e il nuovo passo verso l’abisso. pic.twitter.com/SlpUWjvHMx — Signor Distruggere (@SirDistruggere) October 24, 2022

Se si sta molto bene economicamente, quindi, passa tutto il cavalleria sulla scia di un classismo che concede ai ricchi di tutto e di più. Ma non solo. In quanto povera, l’utente in questione farebbe meglio a tacere. Non proprio il massimo dell’eleganza. Così su Twitter si sono susseguiti una serie di commenti contro l’influencer e il suo concetto di educazione e conto in banca.

“Quindi il giorno che non stesse bene economicamente lo possiamo prendere a ciabattate?”, ha scritto un utente su Twitter. “Io sono sempre più senza parole. Pensavo esistessero dei limiti alla decenza ma a quanto pare mi sbagliavo. Inoltre un soggetto del genere procrea, il che significa che avremo altra ignoranza in giro libera di fare danni”, ha twittato ancora qualcun altro.

Mentre il Signor Distruggere ha aggiunto: “No, no, stavamo nella stessa agenzia, è proprio così”, chiarendo come Chiara Nasti non si prepari mai le provocazioni a tavolino per far parlare di sé. Pensa davvero tutto quello che dice.