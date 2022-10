Cos’è la Bomba Sporca che preoccupa Mosca? Quanta gente potrebbe uccidere?

In queste ore Mosca ha accusato Kiev di voler utilizzare, ai danni dei russi, la cosiddetta “Bomba Sporca”. Ma cosa significa esattamente e perché pare essere così pericolosa?

Muovendoci sempre sul labile filo del nucleare, la guerra in Ucraina sembra essere giunta a un nuovo stadio, tanto che qualche settimana fa il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha paventato il rischio di un “Armageddon nucleare”, simile alla crisi missilistica di Cuba del 1962. Se l’esercito russo, infatti, avesse utilizzato armi nucleari, e non più come un “semplice” deterrente, non si sarebbe potuta di certo escludere un’importante escalation del conflitto.

Ora, però, sono gli ufficiali e i politici russi ad accusare apertamente il governo di Kiev per la “Bomba Sporca“, per riprendersi tutta la zona del Donbass in mano alla Russia dopo i referendum farsa. L’Ucraina, secondo il Cremlino che ha parlato con diversi funzionari occidentali, vorrebbe usare una bomba nucleare sporca. Si tratta di una bomba, più grezza, composta da materiale radioattivo.

Ma non solo. Data l’urgenza, nel fine settimana il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu si è confrontato con i ministri della Difesa di Stati Uniti, Francia e Regno Unito, parlando della minaccia della bomba sporca. Tuttavia, nessuno dei ministri ha preso seriamente la minaccia, tanto che domenica in un comunicato congiunto i ministri coinvolti hanno fatto sapere come per loro si trattasse di accuse chiaramente false.

Più che altro, infatti, si teme che questa accusa possa essere uno specchietto per le allodole. Nello specifico, i paesi occidentali credono che queste dichiarazioni da parte del Cremlino servano ai russi stessi per usare a loro volta la “bomba sporca” in quelle regioni, facendo ricadere però la colpa sull’esercito ucraino. Un modo come un altro per far sapere che i russi non sono stati creduti, nonostante l’avviso. Ma quanto è pericolosa?

Bomba sporca: cos’è e quanto è letale

Lasciando, però, per un attimo da parte tutte le strategie politiche e belliche, la bomba sporca è una bomba a scoppio con l’aggiunta di sostanze radioattive diffuse nell’aria circostante a seguito della detonazione. Si tratta di un “materiale” presente in abbondanza a Chernobyl, motivo per cui in questi giorni i russi hanno insistito sulla minaccia del nucleare da parte della controffensiva ucraina.

La bomba sporca, rispetto alle armi nucleari, è meno pericolosa perché è capace di diffondere materiale radioattivo nel giro di qualche chilometro, con un raggio di azione quindi ridotto. Proprio per questo, la bomba sporca, più che per uccidere, serve per terrorizzare i civili, così da impedire loro di uscire di casa, bere acqua o mangiare cibo radioattivo.

Eppure, malgrado durante tutti gli anni Novanta alcuni gruppi indipendentisti ceceni e anche successivamente il gruppo terroristico al Qaida affermarono di aver ottenuto materiale radioattivo per realizzare la bomba sporca, per ora non si hanno casi accertati di bombe sporche detonate con successo. Si tratta, quindi, più di un deterrente, che non di una potenziale e concreta minaccia che possa mettere in pericolo le regioni del Donbass.

Come riportato dal Washington Post, l’Institute for the Study of War ritiene che il ministro russo Shoigu volesse solo “rallentare o sospendere l’invio di armi dai paesi occidentali all’Ucraina, e possibilmente di indebolire l’alleanza con la NATO”.