GF Vip, vola lo sputo in giardino: Elenoire non si contiene | Fan senza parole

La settima edizione del Grande Fratello VIP ha già vissuto momenti di altissima tensione, specialmente dopo l’uscita dalla casa di Marco Bellavia e la conseguente squalifica di Ginevra Lamborghini (e l’uscita al televoto flash per Giovanni Ciacci).

Se da una parte il Grande Fratello si è mostrato inflessibile nei confronti di alcuni concorrenti, lo stesso non si può dire per altri: ad esempio, nessun intervento è stato disposto per Gegia, che pure ha riservato frasi tutt’altro che gentili a Bellavia tanto da costringere l’Ordine degli Psicologi (la comica è iscritta all’albo, ndr) ad avviare un’istruttoria.

L’impressione dei telespettatori è che il Grande Fratello stia di nuovo facendo finta di niente su un’altra questione che riguarda due concorrenti del reality. Ma di cosa si tratta esattamente?

Come riportato anche dal sito Today, non si può certo dire che corra buon sangue tra Elenoire Ferruzzi e Nikita Pelizon. Anzi, a dirla tutta l’influencer trans sembra provare proprio un senso di disprezzo nei confronti dell’ex concorrente di Pechino Express e non manca di farlo notare.

Era stata già una frase pronunciata da Elenoire Ferruzzi nei giorni scorsi ad indignare i telespettatori che seguono costantemente le vicende che si svolgono all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Prima l’accusa di “portare iella”, poi lo sputo: Elenoire nella bufera

L’influencer trans ha infatti consigliato a Daniele Del Moro di mettere la mano sotto l’acqua fredda dopo averla ustionata con una tisana. Del Moro aveva appena scherzato e giocato con Nikita Pelizon e la Ferruzzi non ha usato giri di parole: “Questo è il malocchio amore, quella lì”. Un concetto ribadito poi anche a Giaele De Donà: “Sì tesoro ho visto e comunque lui si è bruciato perché questa è una porta iella”.

Ma non è finita qui. Nella puntata di ieri sera, infatti, Elenoire Ferruzzi ha preso di nuovo di mira Nikita Pelizon, lasciando intendere che la 28enne triestina ci provi con gli uomini della Casa.

Un attacco che non è piaciuto a Patrizia Rossetti, che ha difeso Nikita Pelizon e per questo motivo è stata mandata a quel paese dall’influencer trans: la discussione tra le due è proseguita anche nel corso della pubblicità.

Ma è dopo la puntata che Elenoire Ferruzzi si è macchiata di un gesto che sta facendo molto discutere. Mentre si trovava in giardino con Antonino Spinalbese è infatti passata Nikita Pelizon. Elenoire e Antonino stavano parlando, lui sul lettino e lei sulla sedia, ma appena Nikita passa di lì per fare rientro nella Casa la Ferruzzi si gira alla sua sinistra e sputa per terra, ovviamente senza che la Pelizon possa vederla.

Elenoire che sputa per terra mentre passa Nikita

CHE POCHEZZA INTELLETTUALE#gfvip pic.twitter.com/qB6xVjbu73 — eric⁴ (seeing pinks in 🗼) (@italbguy) October 25, 2022

Antonino nota tutto ma invece di redarguire la coinquilina si limita ad esprimere un “nooo” a mezza voce. Un gesto, quello dell’influencer trans, che ha infastidito molti fan del GF Vip: qualcuno ha già chiesto che vengano presi provvedimenti disciplinari.